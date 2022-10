Gavin Escobar (†31) ist tot: Ex-NFL-Profi stirbt bei Kletter-Unfall

Der ehemalige Spieler der Dallas Cowboys ist am Mittwoch tot in einem Nationalpark in Kalifornien aufgefunden worden. Er hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.

01. Oktober 2022 - 13:50 Uhr | AZ

Ex-Footballspieler Gavin Escobar ist tot. © IMAGO/Max Faulkner (www.imago-images.de)