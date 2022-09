Ferfried Prinz von Hohenzollern ist tot: Ex von Tatjana Gsell wurde 79 Jahre alt – Todesursache bekannt

Im Klinikum Großhadern ist Ferfried Prinz von Hohenzollern im Alter von 79 Jahren gestorben. Die Familie bestätigt seinen Tod und nennt Details. Der Ex von Tatjana Gsell trat Anfang der Nullerjahre auch im Trash-TV auf. "Foffi" wurde Kult, aber auch belächelt.

Ferfried Prinz von Hohenzollern ist in der Nacht auf Dienstag im Alter von 79 Jahren im Klinikum Großhadern gestorben, das teilte das Haus Hohenzollern am Freitag in Sigmaringen mit.

Todesursache: Woran starb "Foffi"?

Er sei am 26. September an Herzversagen gestorben, so die Familie. Zuvor hatte "Bild" berichtet. Die Burg Hohenzollern im Zollernalbkreis ist Stammsitz des preußischen Königshauses und der Fürsten von Hohenzollern.

Ferfried Prinz von Hohenzollern ist am 26. September gestorben. Er wurde 79 Jahre alt. © imago/Eventpress

2006 lernten sich Ferfried Prinz von Hohenzollern und Tatjana Gsell in der TV-Trash-Show "Aschenputtel wird Prinzessin" kennen – und gaben später als Tati und Foffi an, sich zu lieben.

Ferfried Prinz von Hohenzollern wurde von Papst Pius getauft

Ferfried Prinz von Hohenzollern wurde 1943 auf Schloss Umkirch im Schwarzwald geboren und von Papst Pius XII. getauft. Sein Vater Friedrich von Hohenzollern nannte sich bis 1965 der Tradition folgend "Fürst" und war das Oberhaupt des Hauses Hohenzollern-Sigmaringen.

Ferfried Prinz von Hohenzollern wurde in den Sechzigern Tourenwagen-Rennfahrer und gewann 1971 als BMW-Werksfahrer das zweite 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring.

Ferfried Prinz von Hohenzollern: Drei Ehen, vier Kinder

Drei Mal war Ferfried Prinz von Hohenzollern verheiratet. Seine erste Ehe ging er 1968 mit Angela von Morgen, der späteren Ehefrau von Schauspieler Fritz Wepper, ein. Zwei Kinder bekamen Hohenzollern und von Morgen. Zwei weitere Kinder stammen aus der zweiten Ehe mit Eliane Etter, die 1987 nach zehn Jahren geschieden wurde. 1999 wagte Ferfried Prinz von Hohenzollern zum dritten Mal den Gang vor den Altar und steckte Maja Synke Meinert einen Ring an den Finger, die Scheidung folgte 2007.

TV-Sendung mit Tatjana Gsell und Boulevard-Schlagzeilen

Medial sorgte der Hohenzollern stets mit Frauengeschichten für Aufmerksamkeit, vor allem als die Beziehung mit Tatjana Gsell öffentlich wurde. Das war 2004 – und Ferfried noch verheiratet. Zwei Jahre später bekam er mit Gsell eine vierteilige Doku-Soap mit dem Titel "Tatjana & Foffi – Aschenputtel wird Prinzessin".

Sie waren ein schillerndes Paar, das vom Boulevard geliebt wurde. Doch es war offensichtlich mehr Schein als Sein, wie Gsell nach dem Ende der zweijährigen Liaison gegenüber RTL erklärte: "Wir waren zwei Jahre zusammen. Und ich bin ganz ehrlich: Das erste Jahr war es eine Beziehung, ja, eine Liebesbeziehung. Aber wir waren zu unterschiedlich. Das letzte Jahr haben wir nur noch für die Medien funktioniert."

Jetzt meldet sich Tatjana Gsell wieder zu Wort. "Ich bin sehr traurig über den Tod von Ferfried! Mehr möchte ich dazu nicht sagen", so das Statement, das RTL vorliegt.

Zuletzt lebte Ferfried Prinz von Hohenzollern zurückgezogen.