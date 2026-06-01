Gagen-Forderung von Claudia Effenberg: So viel Geld verlangt sie für TV-Auftritt

Claudia Effenberg hat klare Vorstellungen, wenn es um ihre Gagen geht. Jetzt verrät die 60-Jährige, wie viel Geld sie für einen nächsten Auftritt im Reality-TV verlangt.

2023 war Claudia Effenberg (60) im RTL-Dschungelcamp zu sehen. Die Ehefrau von Ex-Fußballer Stefan Effenberg (57) gehörte damals zu den Top-Verdienern der Staffel. Seither hat die TV-Bekanntheit nur an einem weiteren Reality-Format teilgenommen: 2025 flimmerte sie in der Sendung "Most Wanted – Wer entkommt?" über die Bildschirme. Für wie viel Geld würde Effenberg eine nächste Trash-TV-Teilnahme in Betracht ziehen?

Gagen-Forderung von Claudia Effenberg: So viel Geld will sie für TV-Auftritt

Wenn es um ihre Gagen geht, hat Claudia Effenberg eine ganz genaue Vorstellung. Für Sendungen wie "Promis unter Palmen" oder "Kampf der Realitystars" würde die 60-Jährige 250.000 Euro anfordern. Das verrät sie im Die beachtliche Summe fände Effenberg durchaus angemessen: "Wenn ich da nur zwei Wochen wo sitze, und ich kriege dann noch was zu essen, dann würde ich es für 'ne viertel Million machen."

Die einstige Dirndl-Designerin betont, dass selbst ein Angebot von 250.000 Euro "eng" werden könnte. Dieser durchaus hohe Geldbetrag wäre demnach das Mindeste, was sie für eine Reality-TV-Teilnahme verlangen würde. Ob ein Sender bereit wäre, eine so hohe Summe für die ehemalige Spielerfrau zu blechen? Man darf gespannt sein, über welche Angebote Effenberg womöglich noch berichten wird.

Claudia Effenberg im Jahr 2023 am Flughafen in Frankfurt am Main. Von dort aus ging es für die heute 60-Jährige nach Australien ins Dschungelcamp. © imago/STAR-MEDIA

Hohe Gage für Dschungelcamp: "Deshalb haben die mich gehasst"

Laut Gerüchten soll die 60-Jährige für ihre Dschungelcamp-Teilnahme mehr als 250.000 Euro bekommen haben. Den anderen Kandidaten der Sendung sei ihre hohe Vergütung ein Dorn im Auge gewesen: "Deshalb haben die mich auch alle noch mehr gehasst." Bereits vor Start des Formats waren Gerüchte um Effenbergs Gage im Umlauf. Aus Sicht ihrer Mitcamper sei die Gagenverteilung scheinbar nicht gerecht gewesen. Die einstige Münchnerin erklärt: "Da fanden die mich alle schon zum Kotzen. Weil die dachten: 'Ja, wir kriegen ja nur ein Sechstel von dem, was die blöde Kuh kriegt.'"

Großes Geld-Geheimnis: "Geht dich nichts an"

Gigi Birofio habe Claudia Effenberg damals auf ihre Gage angesprochen. "Ich hab einfach nur gesagt: 'Das geht dich nichts an'", so die 60-Jährige. Aus ihrer Vergütung für ihre Dschungelcamp-Teilnahme machte Effenberg ein großes Geheimnis. Schlussendlich belegte sie in der RTL-Sendung den siebten Platz. Dschungelkönigin wurde Djamila Rowe, die für ihren Sieg – zusätzlich zu ihrer Gage – ein Preisgeld von 100.000 Euro abräumte.