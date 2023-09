Futurecom-Neustart: Michael Ecker holt rauschendes Sommerfest zurück

Er war Münchens Eventkönig und Society-Liebling. Doch dann machte die Gesundheit nicht mehr mit. Jetzt ist er wieder zurück. Heute ist es um Michael Ecker nicht weniger ruhig geworden. In seinem Garten gab er eine Sommer-Party mit prominenten Gesichtern.

Er strahlt in seinem Rollstuhl und sonnt sich im Scheinwerferlicht des DJ-Pults, der in seinem Garten in München-Waldperlach aufgebaut wurde. Michael Ecker ist glücklich: Nachdem seine Eventcatering-Agentur Futurecom vor fünf Jahren verkauft wurde, ist diese in neuer Form zurück.

Michael Ecker: "Erfolgsgeschichte von Futurecom geht weiter"

"Der Stern leuchtet wieder am Münchner Himmel. Die Erfolgsgeschichte von Futurecom geht weiter. Ich bin zwar gesundheitlich nicht mehr in der Lage, die Geschäfte zu führen, aber ich habe zwei absolute Koryphäen in Michael Dobersberger und Leopold Piringer gefunden, die die Geschicke meines Lebenswerkes mit der Futurecom Trading & Consult GmbH erfolgreich fortführen werden."

Johannes Michael Meyer, Jasmin Kniepändl und Peter Massine © BrauerPhotos

Michael Ecker war einst Aufsichtsratsvorsitzender seiner Futurecom AG, nun ist er Verwaltungsratsvorsitzender. "Zukünftig bin ich nur noch in beratender Funktion tätig und setze mein über Jahrzehnte aufgebautes Netzwerk zum Wohle des Unternehmens ein." Und darauf wurde angestoßen – beim Sommerfest auf der heimischen Terrasse. Praktisch: Gleich nebenan sind die neuen Geschäftsräume.

Emma Lanford kam in den Garten von Michael Ecker

Rund 400 Gäste kamen zum Fest, das unter dem Motto "Die Pop- und Schlager-Poolparty des Jahres" stand. Und das war sie auch! Alles war sommerlich-lässig dekoriert, im Wasser spiegelten sich die bunten Lichter und später der helle Mondschein. Als Sängerin Emma Lanford performte, gab es bei den Gästen kein Halten mehr.

Ausgelassen und locker: So war das Sommerfest von Futurecom © BrauerPhotos

Die stimmgewaltige Pop- und Soulsängerin aus London ist die Stimme hinter den Hits des Erfolgsproduzenten Mousse T. Beim Futurecom-Sommerfest begeisterte Emma Lanford mit ihren Songs wie "Is It‘ Cos I’m Cool?", "So High", "Right About Now" oder Evergreens wie "Sex Bomb".

Michael Ecker holt DJ Olde mit Nummer-eins-Hit "Out Of The Dark"

Zuvor sorgte Rolf Stahlhofen & Friends feat. Söhne Mannheims mit einer beeindruckenden Live-Perfomance für Gänsehaut-Momente. Zum Abschluss heizte dann DJ Olde kräftig ein. Der Radio-DJ stand mit dem Remix des Falco-Hits "Out Of The Dark" fünf Wochen lang auf Platz eins der DJ Charts.

Erst am Morgen gingen die letzten Gäste von Michael Eckers Terrasse

"Das war mit Abstand das beste Sommerfest, das wir in 25 Jahren je gemacht haben. Dies war eine Highend-Event", sagt Michael Ecker überglücklich. Bis in die Morgenstunden herrschte reges Treiben.

Unter den Gästen waren vor allem zahlreiche Weggefährten und langjährige Geschäftsfreunde aus Show und Entertainment wie Peter Massine, der ehemalige Gesellschafter von Appassionata, Sascha Freudrich, der frühere Geschäftsführer des Circus Roncalli, Matthias Mantel, Geschäftsführer von BB Promotion oder Starkoch Frank Heppner, der Schwiegervater von David Alaba.

Corrado Celebre servierte sizilianisches Essen und leckere Drinks

Corado Celebre © BrauerPhotos

Für Kulinarik und lässige Drinks war Corrado Celebre zuständig. Der Genussmacher hat in München zwei Celebre-Stores mit authentischen Spezialitäten aus Sizilien eröffnet und will in ganz Deutschland expandieren.