Fußballstar Jamal Musiala: So geht er mit Rückschlägen um

Trotz seiner Verletzung bleibt Jamal Musiala optimistisch: In einem Interview für die neue Ausgabe von "GQ Germany" erklärt er, warum Rückschläge für ihn Chancen sind und auf wen er in herausfordernden Zeiten zählen kann.

Bis Jamal Musiala (22) wieder auf dem Spielfeld steht, wird es noch einige Zeit dauern. Bei der Klub-WM hatte sich der Fußballprofi schwer verletzt. Doch solche Rückschläge sieht er nicht unbedingt als negativ, wie er erklärt. "Verletzungen gibt es in einer Karriere nun mal", sagt Musiala. "Ich sehe sie aber auch als Chance, seinen Körper besser kennenzulernen und so Erfahrung zu sammeln. Es geht darum, Rückschläge zu nutzen, um stärker zurückzukommen."

Die größte Unterstützung in schwierigen Zeiten: seine Familie. "Dass meine Eltern und meine Geschwister immer bei mir sind, gibt mir Kraft. Ohne sie alle wäre ich sicherlich nicht da, wo ich heute stehe", erzählt Musiala.

Jamal Musiala: "Habe immer versucht, ich selbst zu sein"

An seinem Leben würde der Fußballer nichts ändern, selbst wenn er könnte. "Es ist tatsächlich in kurzer Zeit sehr viel passiert, es gab viele Situationen, aus denen ich etwas lernen konnte. Ich habe aber immer versucht, ich selbst zu sein", sagt der Nationalspieler. Wirklich verändert habe er sich im Laufe der Jahre nicht. Er wolle stets "ruhig und bescheiden" bleiben.

Heute spürt er dennoch einen größeren Druck als früher. "Mit der Erfahrung wächst man als Person und als Spieler, man muss Verantwortung übernehmen. Deshalb sind die Ansprüche an mich gestiegen", weiß Musiala. Alleine muss er mit dem Leistungsdruck nicht umgehen. Er sehe, "dass mir alle Spieler um mich herum helfen und mich unterstützen. Deshalb kann ich mir und meinem Spiel treu bleiben".

Ausblick auf die kommende WM

Auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 will sich der Mittelfeld-Star gründlich vorbereiten. Er glaube aber auch fest an das deutsche Team und dessen Potenzial, erklärt Musiala. "Die EM 2024 hat uns zu einem echten Team gemacht, und ich habe das Gefühl, dass wir uns in den kommenden Jahren noch werden steigern können", ist er sich sicher.

Seine erste WM bestritt er 2022 für Deutschland. 2021 hatte sich der deutsch-britische Fußballspieler für die deutsche und gegen die englische Nationalmannschaft entschieden. Bei seinem ersten Länderspiel war er 18 Jahre alt, sein Bundesliga-Debüt feierte er mit 17 Jahren. Seit Sommer 2020 spielt Musiala in der ersten Mannschaft des FC Bayern München.