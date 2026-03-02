Fußballbundestrainer und Mainzelmännchen: Jauch verrät korrekte Lösung

Ein kühler Kopf, Allgemeinbildung und Glück: Das sind die Zutaten für eine hohe Gewinnsumme bei "Wer wird Millionär?". In der neuesten Folge wird nach Namensvettern unter Fußballtrainern und Mainzelmännchen gesucht. Als der Kandidat zum Telefonjoker tendiert, spricht Günther Jauch eine deutliche Warnung aus.

Bei "Wer wird Millionär?" haben schon zahlreiche Kandidaten brilliert – während andere gescheitert sind. In der aktuellen Folge (2. März) nimmt Kevin Sommerfeld auf dem Ratestuhl Platz und stellt sich den Fragen von Moderator Günther Jauch (69). An einer Stelle geht es um Fußballtrainer und Mainzelmännchen. Während der Kandidat noch überlegt, verrät die AZ hier die richtige Antwort.

"Wer wird Millionär?": Gleicher Rufname von Bundestrainer und Mainzelmännchen

Als Kevin Sommerfeld bei der 8.000-Euro-Frage ankommt, hat er noch zwei Joker zur Verfügung. Für diese Gewinnsumme möchte Günther Jauch von seinem Kandidaten wissen:

Welcher Fußballbundestrainer teilt sich seinen Rufnamen mit einem der sechs Mainzelmännchen?

A: Vogts

B: Völler

C: Herberger

D: Derwall

Berti, Rudi, Sepp und Jupp – doch wer ist auch eine ZDF-Figur?

Berti, Rudi, Sepp und Jupp – die Rufnamen der einzelnen Fußballbundestrainer bekommt der Kandidat zusammen. Auch für die richtige Antwort hat er eine Tendenz, möchte sich jedoch nicht alleine auf das erste Bauchgefühl verlassen. Also entscheidet er sich für den Telefonjoker in seiner Liste, dem er ein breites Allgemeinwissen im Sport zutraut.

Günther Jauch warnt seinen Kandidaten

An dieser Stelle warnt Günther Jauch seinen Kandidaten: Der Moderator ist der Meinung, dass es nicht ausreiche, die Namen der Trainer zu kennen. Kevin Sommerfeld solle vielmehr einen Telefonjoker anrufen, der mit den Mainzelmännchen vertraut sei.

Richtige Antwort: Berti ist ein Mainzelmännchen und der Vorname von Vogts

Eine Warnung, die der Kandidat ignoriert. Er hält an seiner Entscheidung fest und liegt damit offenbar goldrichtig: Wie aus der Pistole geschossen vermutet sein Telefonjoker in Antwortmöglichkeit A: Vogts die richtige Lösung. Nachdem der Kandidat diese einloggen lässt, klärt Günther Jauch über die Namen der sechs Mainzelmännchen auf.

So heißen die sechs Mainzelmännchen aus dem ZDF

Und tatsächlich: Der Name Berti, den auch Fußballtrainer Vogts trägt, ist Teil der Zeichentrickbande, die auf die Namen Anton, Berti, Conni, Det, Edi und Fritzchen hören. Kevin Sommerfeld darf daraufhin im Quiz-Spiel weiterziehen.