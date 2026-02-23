Fußball-WM ohne Spiel in Hauptstadt des Gastgeberlandes: WWM-Auflösung überrascht

Was ist die richtige Antwort? Günther Jauch will bei "Wer wird Millionär?" von einer Kandidatin wissen, bei welcher Fußball-WM kein Spiel in der Hauptstadt des Gastgebers stattfand. Als Antwortmöglichkeiten stehen die Jahre 1966, 1974, 1986 und 2014 zur Auswahl...

Das Rätselraten bei " " geht in eine nächste Runde. Am 23. Februar hat Günther Jauch wie gewohnt knifflige Fragen für seine Kandidaten in petto. Ein Studiogast soll sein Fußballwissen unter Beweis stellen. Ein Joker muss helfen...

Günther Jauch fragt nach Weltmeisterschaft ohne Fußball-Spiel in der Hauptstadt

Als Marketing- und Sales-Managerin beschäftigt sich Melanie Offermann im Alltag mit Zahlen und Marktanalysen. Auf dem Ratestuhl von Günther Jauch wird der "Wer wird Millionär?"-Kandidatin eine Fußballfrage gestellt. Die Hamburgerin steht bei der 32.000-Euro-Frage. Jauch will wissen:

Bei welcher Fußball-WM fand keine einzige Partie in der Hauptstadt des Gastgeberlandes statt?

A: 1966

B: 1974

C: 1986

D: 2014

Keine Partie in Hauptstadt: Kandidatin bei "Wer wird Millionär?" ratlos

Melanie Offermann gibt schnell zu: "Das weiß ich selber nicht. Ich überlege aber trotzdem mal." Die Marketing- und Sales-Managerin weiß, dass Deutschland 1974 die Fußball-WM gewonnen hat – "in welchem Land sie war, ist mir aber entfallen". Dass die Weltmeisterschaft 1966 in England war, kann die Quiz-Teilnehmerin herleiten. Doch gab es auch mindestens ein WM-Spiel in London?

Telefonjoker hat Tendenz: "Aber nur zu 70 Prozent sicher"

Günther Jauchs Kandidatin entscheidet sich dafür, den Telefonjoker einzusetzen. Ein guter Freund von Offermann, der sich in seiner Freizeit viel mit Sport beschäftigt, soll mit der richtigen Antwort aushelfen. Er meint: "Ich vermute 1974, aber bin mir nur zu 70 Prozent sicher. Meines Wissens war die WM da in Deutschland. Wahrscheinlich wurde in Bonn nicht gespielt."

WM 1974 in Deutschland – damals war Bonn die Hauptstadt

Die Antwort ihres Telefonjokers gibt Melanie Offermann einen neuen Denkanstoß: "Deutschland war 1974 noch nicht wieder vereint. Das könnte ein Grund sein, weshalb nicht in Bonn gespielt wurde. Das war damals die Hauptstadt der BRD..." Doch Jauchs Kandidatin fasst einen klaren Entschluss: "Ich ärgere mich, wenn ich auf 500 Euro zurückfalle. Ich nehme die 16.000 Euro."

Auflösung durch Jauch: Fußball-Weltmeisterschaft 1974 als richtige Antwort

Melanie Offermann hätte auf B: 1974 getippt, wenn sie sich hätte entscheiden müssen. Günther Jauch löst auf: "2014 fand die WM in Brasilien statt. 1974 fand die Fußball-WM in der Bundesrepublik Deutschland statt. Und es gab in Berlin WM-Spiele, unter anderem in der Vorrunde. Aber Bonn war die Bundeshauptstadt und es gab kein einziges Spiel in Bonn. Deswegen hatte der Telefonjoker völlig recht. 1974 wäre die richtige Antwort gewesen."

Melanie Offermann ist überrascht, weil sie mit ihrer Vermutung tatsächlich richtig gelegen hätte. Doch ihr Frust über das freiwillige Ausscheiden hält sich in Grenzen. Sie freut sich über die erspielten 16.000 Euro und bedankt sich zufrieden für die angenehme Zeit bei "Wer wird Millionär?".