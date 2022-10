Fürstin Charlène begeistert mit transparenter Bluse

Bei der Eröffnung einer Boutique zeigt sich Fürstin Charlène in einem in komplett schwarz gehaltenen Outfit – und präsentiert gleich zwei Hingucker.

Nach ihrer Krankheit zeigt sich Fürstin Charlène von Monaco wieder immer häufiger in der Öffentlichkeit. Nicht selten kommt es dabei vor, dass die Ehefrau von Fürst Albert II. die royalen Fans bei ihren Auftritten begeistert: So auch bei der Eröffnung einer Boutique in Monte Carlo, bei der die 44-Jährige in einer transparenten Bluse viel Haut zeigte.

Fürstin Charlène in schwarzem Ouftit

Fotos, die das Unternehmen am Tag der Eröffnung vor einer Woche teilte, zeigen die Fürstin in einem Outfit ganz in Schwarz. Charlène trägt einen langen Faltenrock, ein Off-Shoulder-Oberteil und darüber die durchsichtige Bluse mit etwas dunkleren Streifen. Ihre Haare sind nach wie vor im kurzen blonden Pixie-Cut geschnitten, als Hingucker wählte die zweifache Mutter lange Glitzer-Ohrringe.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Unter dem Instagram-Post erhält Charlène viele Komplimente. Eine Userin schreibt: "Die Prinzessin ist so sympathisch!" und ein anderer findet: "Toll, Charlène".

Charlène ohne Ehemann Albert unterwegs

Bei der Store-Eröffnung tauchte die gebürtige Südafrikanerin alleine auf, Ehemann Albert war nicht dabei. Gemeinsam zeigte sich das Paar, um das es während Charlènes Krankheit immer wieder Trennungsgerüchte gab, am 19. September in London: Die beiden nahmen an der Beerdigung von Queen Elizabeth II. teil.