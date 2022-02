Fürst Alberts uneheliche Tochter löscht Instagram-Fotos

Auf ihrem Instagram-Kanal hat Jazmine Grimaldi regelmäßig einen Einblick in ihr Leben gegeben. Doch nun löscht die uneheliche Tochter von Fürst Albert von Monaco alle Fotos auf ihrem Social Media-Account.

Was hat es mit dieser Aktion von Jazmine Grimaldi nur auf sich? Die 29-Jährige, die das älteste Kind von Fürst Albert von Monaco ist, hatte auf Instagram immer wieder Bilder geteilt, die ihr Leben als Schauspielerin zeigen, und auch viele private Schnappschüsse.

Albert von Monaco: Tochter Jazmine macht Social Media-Pause

Rund 32.500 Follower hat die uneheliche Tochter des Fürsten. Doch nun ist es auf ihrem Account ruhig geworden: Denn Jazmine hat all ihre Bilder - abgesehen von einem Porträt von sich selbst - gelöscht. Zudem teilte sie in ihrer Insta-Story mit, eine Pause bei Social-Media einzulegen. "Social Media-Pause bis Ende Februar. Und vielleicht sogar noch länger. Friede und Liebe an alle!"

Etwas anderes ist auf ihrem Kanal nicht mehr zu sehen. Warum die 29-Jährige, die keinen Anspruch auf die monegassische Thronfolge hat, da Albert und ihre Mutter Tamara Rotolo nie verheiratet waren, die Fotos gelöscht hat, ist nicht bekannt.

Gemeinsames Foto von allen vier Kindern von Fürst Albert

Erst kürzlich verzückte die Schauspielerin mit einem Jahresrückblick bei Instagram, in dem ein Bild mit ihren drei Halbgeschwistern Alexandre (aus der Beziehung Alberts mit seiner Ex-Geliebten Nicole Coste) sowie den Zwillingen Jacques und Gabriella, die aus Alberts Ehe mit Fürstin Charlène stammen, enthalten war. Doch auch dieses Foto ist nun verschwunden.