Kinder von Prinz Albert: Gemeinsames Foto von allen vier Royal-Kids

Diese vier royalen Halbgeschwister scheinen sich gut zu verstehen. Jazmin Grace Grimaldi, uneheliche Tochter von Fürst Albert, hat ein Foto mit ihren Halbgeschwistern Alexandre, Gabriella und Jacques gepostet.

Die Zeiten, dass sich Geschwister und Halbgeschwister in royalen Familien bekriegen und um den Thron prügeln, sind lange vorbei - zumindest in Monaco. Das beweist jetzt Jazmin Grace Grimaldi, die uneheliche Tochter von Fürst Albert, und postet ein süßes Familienfoto.

Familienfoto: Das sind alle Kinder von Fürst Albert

Darauf zu sehen ist die 29-Jährige mit ihrem Halbruder Alexandre Grimaldi-Coste und den Zwillingen Gabriella und Jacques. Den Schnappschuss postete sie auf Instagram im Rahmen eines Jahresrückblicks. Das Bild ist dabei allerdings nur kurz zu sehen.

Was ist über das Leben von Jazmin Grace Grimaldi bekannt?

Jazmin Grace Grimaldi kam am 4. März 1992 in den USA auf die Welt. Zum ersten Mal begegnete sie ihrem Vater Albert im Alter von elf Jahren. Erst 2006 bestätigte der monegassische Fürst die Vaterschaft öffentlich.

Nach ihrem Abschluss an einer Highschool studierte sie Theater und internationales Business. Heute arbeitet Jazmin Grace Grimaldi als Schauspielerin und Sängerin, hatte unter anderem Auftritte in mehreren TV-Filmen und der US-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel".

Alberts uneheliche Kinder: Haben Jazmin und Alexandre Anspruch auf den Thron?

Jazmin Grace Grimaldi ist nicht das einzige uneheliche Kind von Fürst Albert. Auch Halbbruder Alexandre Grimaldi-Coste entstand aus einer Affäre. Da die Mütter nicht mit dem Fürsten verheiratet waren, werden die Kinder in der Rangfolge des monegassischen Hofs auch nicht berücksichtigt und haben damit keinen Anspruch auf den Thron.

Anders sieht es bei den Zwillingen Jacques und Gabriella aus. Da Fürst Albert vor ihrer Geburt mit Charlène verheiratet war, stehen sie in der Thronfolge ganz oben.