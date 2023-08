Fürst Albert und Fürstin Charlène: Dunkle Geheimnisse nach Razzia gelüftet?

Streit in Monaco – und noch ist unklar, welche Auswirkungen dieser auf die Royals hat. Kommen wegen einer Hausdurchsuchung pikante Geheimnisse von Fürst Albert und Fürstin Charlène ans Licht? Es geht um ihre Ehe, weitere Kinder und Affären...

Der ehemalige Vermögensverwalter von Fürst Albert hat das monegassische Oberhaupt verklagt. Claude Palmero fordert circa eine Million Euro Schadenersatz, weil er wegen angeblich falscher Anschuldigungen gefeuert wurde. Vorausgegangen war ein Streit, weil Palmero angeblich in dubiose Immobilien-Geschäfte verwickelt sein soll.

Anwalt schimpft über Fürst Albert von Monaco

Die Kündigung sei nicht rechtens, argumentiert der Anwalt von Alberts Ex-Vermögensverwalter: "Fürst Albert II. hat sich während seiner Regentschaft beglückwünscht, dass Monaco ein Rechtsstaat ist. Leider gibt es Umstände, unter denen er dieses Prinzip vergisst und die Gewalt der Willkür begünstigt."

Charlène und Albert heirateten 2011. © Joel Ryan/dpa

Fürst Albert kündigt Vermögensverwalter: Plaudert Claude Palmero Interna der Grimaldis aus?

Hinter dieser Drohung von Jurist Pierre-Olivier Sur könnte massiver royaler Sprengstoff stecken. Denn: Sein Mandat kennt die monegassische Fürstenfamilie genau – und damit viele private Geheimnisse, die nie öffentlich werden sollen.

Claude Palmero: Akten bei Hausdurchsuchung beschlagnahmt

Royale Insider gehen davon aus, dass Alberts Regentschaft enden würde, sollte Vermögensverwalter Palmero auspacken. Nach einer Razzia wurden in Claude Palmeros Haus mehrere Akten beschlagnahmt, die "alle Geheimnisse" von Albert lüften würden, berichten französische Medien. Doch wird davon auch etwas an die Öffentlichkeit gelangen?

Royal-Expertin analysiert Zustand der Ehe von Fürstin Charlène und Fürst Albert

Schon seit geraumer Zeit gibt es Gerüchte über dunkle Geheimnisse des Fürsten – und der Fürstin. Die Ehe von Albert und Charlène soll in Trümmern liegen. Royal-Expertin Charlotte von Oeynhausen sagte zur AZ: "Die Beziehung scheint alles andere als 'märchenhaft' zu sein. Ich vermute, dass Charlène eher unglücklich ist, denn wie wir alle wissen, sind die Erwartungen und der Druck der Öffentlichkeit und der Medien enorm. Das merkt man eben auch daran, dass Charlène immer wieder mit psychischen und gesundheitlichen Themen zu kämpfen hat."

Krankheit von Charlène: Welches Geheimnis steckt wirklich dahinter?

Was genau hinter Charlènes Erkrankung steckt, kommentierte der Palast nicht. Auch die Ursachen für ihre "chronische Erschöpfung" wurden nie öffentlich. "Schon seit Jahren steht die Ehe der beiden unter Beschuss – es ist ein Katz-Maus-Spiel. Einerseits liegt es an der Kommunikation zwischen dem Fürstenhaus und den Medien, andererseits gibt Charlène auch leider immer wieder allen einen Grund, daran zu glauben", so die Royal-Expertin zur AZ.

Jazmin Grace Grimaldi ist die uneheliche Tochter von Fürst Albert von Monaco © imago/Marja

Partys und Affären: Fürst Albert steht zu zwei unehelichen Kindern

Auch Alberts Vergangenheit könnte ihn einholen. In seiner Junggesellenzeit soll er viel Party gemacht haben, schmückte sich in der Society mit internationalen Supermodels. Affären soll er Schweigegeld gezahlt haben. In der Öffentlichkeit steht der 65-jährige Fürst bislang zu zwei unehelichen Kindern: Jazmin Grace (31) und Alexandre (19).