Für Wiesn-Glow: Verena Kerth schickt Claudia Obert zum Beauty-Doc in München

Zwei Wochen vor dem Anstich auf der Theresienwiese laufen bei vielen Society-Ladys die Vorbereitungen auf Hochtouren – auch bei Verena Kerth und Claudia Obert. Gemeinsam besuchen sie Beauty-Doc Dr. Luise Berger in München.

Das Oktoberfest ist nicht nur das größte Volksfest der Welt, sondern auch ein Pflichttermin für die Münchner Schickeria und Society. Da will man besonders strahlen. Dafür sorgt auch ein Beauty-Programm – wie bei Verena Kerth und Claudia Obert, die sich rechtzeitig vor dem Anstich den letzten Feinschliff holten.

Verena Kerth: "Glow-Behandlung" für Promi-Freundin Claudia Obert

Verena Kerth (44) ist seit über acht Jahren Patientin der renommierten Münchner plastischen Chirurgin Dr. Luise Berger (48). Diesmal nahm sie Promi-Freundin Claudia Obert (63) mit zur "Glow-Behandlung". Obert ließ sich eine spezielle Hyaluronsäure spritzen. Sie soll der Haut ein Extra an Feuchtigkeit und Strahlkraft verleihen.

Im Gespräch mit der AZ schwärmt Verena Kerth: "Claudi soll nur das Beste bekommen. A bisserl Pre-Wiesn-Beauty ist wichtig, damit man das alles nicht auf den letzten Drücker macht. Für mich ist die Wiesn das allerwichtigste Event im Jahr. Da möchte nicht nur ich schön sein, sondern auch meine Freundinnen. Deshalb war für mich klar, dass ich Claudi mit zu Luise Berger bringe. Auch ihre Skincare muss Claudi jetzt ernsthaft starten. Davor hat sie immer meine Doc-Berger-Effect-Produkte bei gemeinsamen Urlauben mit benutzt, jetzt hat sie endlich ihre eigenen Produkte."

Claudia Obert geht zum Münchner Beauty-Doc: "Will auf der Wiesn wie 21 aussehen"

Claudia Obert vergleicht das Münchner Oktoberfest mit Hollywood: "Was bei den Amerikanern der Oscar ist, ist in München die Wiesn. Da kommen auch die Schönheiten aus Hamburg angereist. In der Oktoberfest-Zeit werde ich 64. Da will ich natürlich aussehen wie 21."

Dr. Luise Berger spritzt TV-Star Claudia Obert eine spezielle Hyaluronsäure für den Wiesn-Glow. © Privat

Claudia Obert: "Verena Kerth weiß, wo man die heißesten Typen herbekommt"

"Während andere Society-Ladys nicht gern erzählen, wo man die besten Klamotten oder die heißesten Typen herbekommt, gibt mir Verena immer die besten Tipps. So auch mit Beauty-Doc Luise Berger", sagt Obert der AZ. Single-Lady Verena Kerth verrät augenzwinkernd: "Mit Claudi würde ich sogar den Typen teilen, wenn ich einen hätte. Aber vielleicht finden wir ja einen auf der Wiesn."

Dr. Luise Berger: "Botox, Filler und Kollagenbooster brauchen Zeit, bis sie volle Wirkung entfalten"

Beauty-Doc Dr. Luise Berger erklärt in der AZ, warum die beiden Promi-Ladys ausgerechnet jetzt zur Behandlung erschienen sind: "Die Wiesn ist heute weit mehr als nur ein Volksfest – sie ist Laufsteg, Networking-Event und Partnerbörse in einem. Wer dort so richtig strahlen möchte, sollte nicht erst wenige Tage vor dem Anstich mit Beauty-Behandlungen beginnen. Botox, Filler, Kollagenbooster oder Hautpflege brauchen etwas Zeit, bis sie ihre volle Wirkung entfalten und kleine Schwellungen oder Blutergüsse abgeklungen sind. Darum ist gerade jetzt Hochsaison für Glow-Treatments vor der Wiesn."