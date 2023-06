Für mehr Aufmerksamkeit: Cora Schumacher heizt Fans mit Bikini-Video ein

Mit einem Bikini-Video sorgt Cora Schumacher auf Instagram für Aufsehen. Genau das war auch ihr Ziel, wie sie überraschend ehrlich zugibt.

Aufmerksamkeit bekommen und den Fokus auf sich richten – zwei Ziele, die Promis im Alltag immer wieder aufs Neue verfolgen. Gerade, wenn sie in der Öffentlichkeit oder dem riesigen Social-Media-Sumpf hin und wieder drohen unterzugehen. So richtig zugeben würde das aber wahrscheinlich niemand. Doch eine Prominente hat genau das überraschenderweise ziemlich deutlich getan. Die Rede ist von Model Cora Schumacher (46).

Cora Schumacher postet Bikini-Video – für Aufmerksamkeit

Auf Instagram teilte die 46-Jährige nämlich ein Video, das sie im Bikini lächelnd an einem Pool zeigt. Soweit erstmal nichts Besonderes. Das Video wird allerdings von einem Audio-Clip untermalt, der eine klare Aussage macht: "You're just posting that for attention. Uhm yeah, obviously bitch!", was soviel heißt, wie "Du postet das nur für Aufmerksamkeit. Ähm ja, offensichtlich bitch". Unter das Video kommentiert Cora Schumacher noch "Obviously ...".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Follower von Cora Schumacher sind begeistert

Ob völlig offensichtlich oder nicht, ihren Followern scheint das Video auf jeden Fall zu gefallen. Denn unter die mehr als 175 Kommentare mischen sich vor allem Aussagen und Komplimente wie "Very nice und du siehst toll aus!", "Holla die Waldfee" oder ein einfaches "Unglaublich!".

Die Ehrlichkeit von Cora Schumacher scheint ihr also nicht zu schaden. Vielleicht ist sie damit sogar ein Vorbild für andere Promis auf diesem Planeten.