Frustrierte Christine Neubauer kämpft nach Abfuhr: "Ich gebe nicht auf"

Seit über 40 Jahren prägt Christine Neubauer die deutsche TV-Branche. Dennoch muss sich die Schauspielerin immer wieder von Neuem beweisen – und kassiert Absagen. Der Abendzeitung hat sie verraten, was sie aktuell besonders stört.

In Chile hat Christine Neubauer erst vor Kurzem die Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "La Puta Vida" abgeschlossen. Dabei übernahm die Schauspielerin nicht nur die Hauptrolle, sondern gemeinsam mit Ehemann José Campos auch den Posten der Co-Produzenten. Warum die 64-Jährige dennoch einen schweren Stand in der Branche hat – in der Abendzeitung spricht sie nun Klartext.

Christine Neubauer ist frustriert: "Wurde abgelehnt"

Gut gelaunt erschien Christine Neubauer vor wenigen Tagen zu einem Fashion-Event in München. Für die bayerische Film-Ikone war es der erste öffentliche Auftritt seit ihrer Rückkehr aus Südamerika. Dass sie in Chile mit ihrem Ehemann arbeiten konnte, freut die Schauspielerin sehr, denn sie und José lernten sich damals in der Atacama-Wüste kennen. "Jetzt wieder genau dort zu drehen und dann auch noch unseren eigenen Film zu realisieren, ist etwas ganz Besonderes", schwärmt Neubauer im AZ-Gespräch.

Trotz ihrer erfolgreichen Karriere und eines neuen Kinoprojekts muss Christine Neubauer um jeden Job im Kino- und TV-Business kämpfen. Vor allem die Umsetzung eigener Projekte gestaltet sich schwierig. "Einen Stoff, den ich gerne für das deutsche Fernsehen umsetzen würde, habe ich immer noch in der Schublade", erzählt die Schauspielerin. "Das Projekt wurde allerdings abgelehnt, weil die beiden Hauptfiguren – ein Mann und eine Frau mit einer Liebesgeschichte – 60 Jahre alt sind."

Christine Neubauer und Ehemann José Campos © BrauerPhotos/G.Nitschke

Bayerische Film-Ikone zeigt sich kämpferisch: "Ich gebe nicht auf"

Als Begründung wurde Christine Neubauer laut eigener Aussage mitgeteilt, dass sich das Publikum nicht für Geschichten der älteren Generation interessiere. "Dabei begegnet mir das Gegenteil", schimpft sie im Interview mit der Abendzeitung. "Das Publikum kommt auf mich zu und zeigt Interesse an solchen Geschichten. Nur erreicht dieses Interesse offenbar zu selten die Entscheider – oder sie sind schlicht zu blind dafür."

Dass Filme wie "Ein fast perfekter Antrag" mit Heiner Lauterbach und Iris Berben in den Hauptrollen im Sommer 2026 für volle Kinosäle sorgten, haben die Verantwortlichen der Branche offenbar noch nicht mitbekommen. Das will sich Christine Neubauer nicht länger gefallen lassen und zeigt sich selbstbewusst. "Natürlich frustriert mich das. Aber ich war schon immer eine Kämpfernatur. Ich gebe nicht auf und glaube weiter daran, dass vielleicht doch noch ein blindes Huhn ein Korn findet."

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Neuer Film mit Christine Neubauer: "Werde alles tun, um ihn nach Deutschland zu bringen"

Mit "La Puta Vida" hat die 64-Jährige nun Großes vor und plant eine Tour zu bekannten Filmfestivals. "Vielleicht geht es nach Venedig, Berlin, Toronto oder San Sebastián", freut sich Christine Neubauer schon jetzt. 2027 soll ihr neuer Film dann in die Kinos kommen. Ein Filmstart in Deutschland ist allerdings noch nicht gesichert. "Da der Film mit chilenischer Förderung unterstützt wurde, startet er zunächst in Chile", erzählt die Schauspielerin der AZ und fügt selbstbewusst an: "Ich werde jedenfalls alles dafür tun, dass wir ihn auch nach Deutschland bringen."