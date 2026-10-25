Promi-Auflauf in München: Christine Neubauer feiert mit – und wird ganz emotional

Am Donnerstagabend hat das Münchner Schuhunternehmen Tretter die Eröffnung des hauseigenen Fashion-Floors gefeiert. Unter den prominenten Gästen mischte sich auch Christine Neubauer, die nach langer Drehzeit in Chile erstmals wieder in München unterwegs war.

Seit fast 80 Jahren werden in der Neuhauser Straße 39, mitten in der Münchner Einkaufsmeile, Schuhe verkauft. Jetzt hat das Stammhaus des Münchner Unternehmens Tretter einen Neuanfang gewagt und das Erdgeschoss in einen Fashion-Floor verwandelt. Am Donnerstagabend (23. Oktober) wurde große Eröffnung gefeiert – natürlich mit der tatkräftigen Unterstützung zahlreicher Promis. Mit dabei war unter anderem auch Schauspielerin Christine Neubauer.

Christine Neubauer ganz emotional: "Bedeutet uns sehr viel"

"Heute Abend trage ich High Heels. Auch auf vermeintlich wackeligem Terrain habe ich immer einen guten Stand", sagte Christine Neubauer lachend der Abendzeitung. Modisch hat die 64-Jährige schon immer etwas gewagt, denn sie will sich nicht in eine Schublade stecken lassen. Wie sie selbst ihren eigenen Style beschreiben würde? "Elegant, ungewöhnlich, aber nicht gewöhnlich. Ich mag es, wenn etwas besonders ist." In den vergangenen Monaten war die Schauspielerin gut beschäftigt und hat in Chile gemeinsam mit Ehemann José Campos ihren neuen Film "La Puta Vida" gedreht. Nun ist Neubauer wieder zu ihren Münchner Wurzeln zurückgekehrt. "Es ist sehr schön, wieder hier zu sein. Meine Mama hat sich natürlich riesig gefreut, denn wir haben sie monatelang nicht gesehen."

Auch für Ehemann José Campos war der München-Besuch dieses Mal etwas ganz Besonderes. "Mein Mann ist zum ersten Mal ganz offiziell als mein Mann in München", schwärmte Christine Neubauer im Gespräch mit der Abendzeitung. "Das macht diesen Besuch noch einmal spezieller. Er hat heute auch zu meiner Mama gesagt: 'Jetzt bin ich zum ersten Mal offiziell hier.'" Am Freitag besucht das frisch gebackene Ehepaar das Grab von Neubauers Vater. "Mein Papa hat José damals schon mit offenem Herzen aufgenommen. Das bedeutet uns sehr viel."

Christine Neubauer ist nach der Hochzeit mit José Campos erstmals wieder nach München zurückgekehrt. © API/Andy Knoth

Absolute No-Gos: Hier sagen die Promis klar Nein

Die Stimmung am Abend war ausgelassen und das Tretter Stammhaus verwandelte sich zur Party-Zone. Bei Cocktails und Häppchen heizte DJ Liam Taj, Sohn von Schauspielerin Ursula Karven, den VIPs mit kräftigen Beats ein. In der Sisley-Lounge und der Haarwerk-Lounge konnten sich die geladenen Gäste aufhübschen lassen. Aber was ist für die Promis ein absolutes Fashion-No-Go? "Alles, was der Figur nicht schmeichelt", sagte Fashion-Bloggerin Jeannette Graf der AZ ehrlich. "Ich finde, wir brauchen mehr Mut zur Mode und auch mehr Mut zur eigenen Figur. Alles, was sehr weit und sackartig geschnitten ist, findet man deshalb bei mir nicht im Schrank."

Jeannette Graf und Uschi Dämmrich von Luttitz © API/Andy Knoth

Auch bei Moderator Alexander Mazza gibt es ein klares Mode-Tabu: "Was ich überhaupt nicht tragen würde, sind Kleidungsstücke aus Reptilienleder, beispielsweise einen Mantel aus Krokodilleder. Das finde ich persönlich völlig abstoßend." Hat der TV-Star auch mal Momente, in denen er besonders eitel ist? "Ich bin also nicht jemand, dem völlig egal ist, wie er irgendwo erscheint, solange er sich nur wohlfühlt. Ich finde, es gibt durchaus Anlässe, bei denen es sich gehört, sich entsprechend zu kleiden", erklärte er der Abendzeitung.

Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt: "Da bin ich schon ein bisschen eitel"

Als Model kennt sich Gloria-Sophie Burkandt sehr gut mit persönlichen Styles und Trends aus. Fashion-No-Gos gibt es für die Tochter von Ministerpräsident Markus Söder eigentlich keine. "Ich bin der Meinung, dass es eigentlich keine No-Gos gibt, sondern nur falsche Kombinationen." Doch eine Sache kommt für die 27-Jährige nur in Ausnahmefällen infrage: "Neonfarben sind eher weniger mein Ding. Wobei selbst die auf einer Halloween-Party funktionieren können." Auch eitle Momente gibt es bei der Söder-Tochter: "Ich bekomme die Krise, wenn meine Kleidung nicht gebügelt ist und ich Falten entdecke. Damit habe ich wirklich ein Problem. Selbst jetzt bei meinem Mantel: Ich habe gerade gesessen, und schon ist eine Falte drin. Das mag ich gar nicht. Da bin ich dann schon ein bisschen eitel."

Welche weiteren Promis die Eröffnung des Fashion-Floors bei Tretter gefeiert haben, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.