Normalerweise nimmt Monika Gruber kein Blatt vor den Mund. Doch in der Debatte um die bevorstehende Bundespräsidentenwahl fühlt sie sich zum Schweigen berufen. Dennoch findet sie auf Nachfrage einige klare Worte. Kritiker werfen der Top-Favoritin Ilse Aigner nämlich ihre Freundschaft zur Gruberin vor.

Ilse Aigner (61) wird wohl bald politische Geschichte schreiben: Am 30. Januar 2027 soll die bayerische Landtagspräsidentin zur ersten Bundespräsidentin Deutschlands gewählt werden. Die 61-Jährige erhält viel Zuspruch von verschiedenen Seiten – doch ausgerechnet ihre gute Freundin Monika Gruber (55) möchte sich öffentlich lieber bedeckt halten. Die Kabarettistin reagiert auf die Kritik an deren Freundschaft.

Monika Gruber verärgert: "Sage jetzt gar nichts mehr dazu"

In der neuesten Ausgabe vom Podcast "Die letzten Monikaner" freut sich die Gruberin über den bevorstehenden Wechsel im Bundespräsidentenamt: "Schlechter als 'Frank Spalter-Steinmeier' kann man es ja gar nicht machen, also das ist ja wirklich eine Erlösung", urteilt sie gewohnt scharfzüngig.

Doch in Lobhudeleien über seine potenzielle Nachfolgerin Ilse Aigner möchte sich die Kabarettistin nicht verlieren – und das aus gutem Grund. "Also ich sage jetzt gar nichts mehr dazu, weil ihr wird ja schon aus der Freundschaft zu mir ein Strick gedreht", erklärt die 55-Jährige. "Es wird versucht, mir das anzukreiden, und ja, jetzt gehen sie schon auf [Ilse Aigner] los, weil sie weder die Einladung von links – wobei, ich glaube, von links hat sie gar keine bekommen – noch die Einladung der AfD angenommen hat."

Februar 2025: Ilse Aigner, Monika Gruber und Schauspieler Jürgen Kirner im Augustiner Stammhaus. © imago/Lindenthaler

Dass die Kritiker nach einem Haar in der Suppe suchen, findet die Gruberin offensichtlich: "Jetzt versuchen sie natürlich, zu graben und was zu finden und sie schlecht zu reden. Es ist gerade ein bisschen ärgerlich und deshalb halte ich mich da zurück. Wir sind einfach befreundet und jetzt wird ihr die Freundschaft zu mir vorgeworfen. Ich bin quasi das Flugblatt in ihrem Schulranzen." Eine unschöne Situation für die Kabarettistin: "Das ist mir echt peinlich. Das ist einfach unangenehm."

Debatte um Freundschaft: Das sagen Kritiker von Monika Gruber und Ilse Aigner

Doch was genau macht die Freundschaft zwischen den Promi-Damen so brisant? Die beispielsweise wirft Ilse Aigner vor, sich mit einer "Schwurblerin" abzugeben. Dabei beruft man sich unter anderem auf Monika Grubers Buch "Wenn das Denken die Richtung ändert", in dem sie über ihre "Reise nach rechts" schrieb.

Auch für ihre starke Meinung zu Themen wie Wärmepumpen, Impfung oder Gendern geriet die Gruberin schon häufiger in Kritik. Gegenüber der stellte Ilse Aigner im April 2025 klar: "Die Moni und ich sind nicht immer einer Meinung, wenn es um politische Themen geht. Aber das ist in Ordnung und das muss eine Freundschaft auch aushalten."

Monika Gruber äußert ihre politischen Überzeugungen ungefiltert. Für Ilse Aigner freilich kein Grund, eine langjährige Freundschaft zu beenden – selbst, wenn sie nicht in allem zustimmt. © imago/Lindenthaler

Monika Gruber zur Abendzeitung: "Ich arbeite daran, mehr feminine Vibes zu senden"

Erst im Oktober 2026 traf die Abendzeitung Monika Gruber zum persönlichen Gespräch. Dass die Assoziation mit ihr nicht immer wertungsfrei einhergehe, ist der Kabarettistin durchaus bewusst. Ein neuer Mann an ihrer Seite sollte daher besser gar nicht wissen, was sie beruflich macht: "Das müsste ein Preiß sein oder jemand aus dem befreundeten Ausland." Schließlich verriet sie schmunzelnd, an gewissen Eigenschaften arbeiten zu wollen: "Ich muss die Kratzbürsten-Signale a bisserl eindämmen. [...] Ich arbeite daran, mehr feminine Vibes zu senden."