Fremdgeh-Affäre bei "Kampf der Realitystars": Chris Broy reagiert auf Vorwürfe von Eva Benetatou

In der zweiten Folge von "Kampf der Realitystars" teilt Teilnehmerin und Ex-Bachelor-Kandidatin Eva Benetatou (31) gegen Ex-Freund Chris Broy (33) aus und wirft ihm vor, fremdgegangen zu sein – der reagiert prompt, live im Fernsehen.

Eine Teilnahme an einem Reality-Format kann immense Auswirkungen auf eine Beziehung haben. Dies haben in der Vergangenheit schon mehrere prominente Kandidaten am eigenen Leib erfahren müssen. In den meisten Fällen werden diese Krisen, als wäre das noch nicht genug, auch noch über Social Media mit der breiten Öffentlichkeit geteilt. Das trifft auch auf Eva Benetatou (31) und Chris Broy (33). Er war 2021 Teilnehmer bei "Kampf der Realitystars". Kurz danach trennte sich das Paar. Broy ist der Vater ihres Kindes.

Eva Benetatou macht Ex-Freund Chris Broy Fremdgeh-Vorwürfe

Sogar zwei Jahre später ist seine Teilnahme an der Show noch Thema – und zwar im TV direkt bei der aktuellen Staffel von "Kampf der Realitystars". Seit vier Staffeln moderiert Cathy Hummels die Promi-Show.

BTN-Star Jenefer Riili soll für Trennung verantwortlich sein

Denn in der zweiten Folge der Sendung, die am Mittwochabend auf RTL2 ausgestrahlt wurde, packte Benetatou erneut über das Ende der Beziehung aus und machte ihrem Ex Chris Broy Vorwürfe, er habe sich während seiner Teilnahme bei "Kampf der Realitystars" in seine Kontrahentin Jenefer Riili verliebt. Bei den Dreharbeiten war Eva Benetatou im sechsten Monat schwanger und saß allein zu Hause in Deutschland. Diese angebliche heimliche Liebe soll dann auch der Grund für die Trennung gewesen sein, die kurz nach Abschluss der Dreharbeiten im Mai 2021 folgte. Bis dahin waren Broy und Benetatou knapp zwei Jahre ein Paar gewesen.

Chris Broy reagiert auf Vorwürfe in Aftershow von "Kampf der Realitystars"

Wie zu erwarten gewesen ist, folgte auf ihre Fremdgeh-Behauptung prompt eine Antwort von ihm. In der After-Show von "Kampf der Realitystars" bezog er Stellung. In "Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit" stritt Chris Broy alle Vorwürfe abermals vehement ab. Er habe seine damalige Freundin Eva nicht betrogen. "Wäre was gelaufen, hätte man das gesehen. Nach 'Kampf der Realitystars' hatten wir gar keinen Kontakt mehr. Wann soll ich ihr [Eva Benetatou] denn fremdgegangen sein?"

Chris Broy: "Vielleicht ist mir einfach einiges klar geworden"

Außerdem sehe er weniger Jenefer Riili und viel mehr seine Teilnahme am TV-Format als Ursache für die Trennung. Schon davor habe es eine Krise gegeben. "Vielleicht ist es einfach so, dass mir ein paar Sachen klar geworden sind und ich zurückgekommen bin und dachte: Ich belüge mich selbst."

Trotz der ganzen Vorwürfe: Inzwischen haben Eva Benetatou und Chris Broy ein besseres Verhältnis – zum Wohle ihres gemeinsamen Sohnes. Zudem erwähnte Chris Broy, dass zwischen den Dreharbeiten im Winter und der Ausstrahlung im April mehrere Monate vergangen seien. Die Zeit habe die Erkenntnis wachsen lassen, dass man als Eltern stets an einem Strang ziehen sollte.