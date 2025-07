Frauen-Fußball-EM startet: Promis drücken ihrem Team die Daumen

Am 2. Juli startet die Frauen-Fußball-EM in der Schweiz. Prominente Unterstützung gibt es reichlich: Die norwegischen Prinzenkinder schwenken begeistert Fähnchen, Prinz William motiviert die Lionesses und Beatrice Egli darf sogar die Nationalhymne singen.

Die Frauen-Fußball-Europameisterschaft beginnt - und die Spielerinnen können auf prominente Unterstützung zählen. Während sich die besten Mannschaften Europas in der Schweiz auf den Beginn des Turniers am 2. Juli vorbereiten, mobilisieren Royals und Stars ihre Fanpower für die jeweiligen Nationalteams.

Norwegische Prinzenkinder zeigen Teamgeist

Besonders motiviert präsentieren sich die norwegischen Royals auf dem offiziellen Instagram-Kanal des Königshauses. In einem Video schwenken Prinz Sverre Magnus (19) und Prinzessin Ingrid Alexandra (21) freudestrahlend norwegische Fähnchen und senden Glückwünsche an ihr Nationalteam. "Viel Erfolg bei der Europameisterschaft", wünscht der Sohn von Kronprinzessin Haakon (51) und Kronprinzessin Mette-Marit (51), während seine Schwester ergänzt: "Und viel Erfolg beim Eröffnungsspiel. Wir freuen uns schon sehr, heute dabei zu sein."

Die norwegischen Fußballerinnen spielen um 21 Uhr (live in der ARD) das erste Spiel gegen Gastgeber Schweiz, drei Stunden vorher ist schon Island gegen Finnland dran. "Auf geht's, Norwegen!", ergänzen die norwegischen Royals .

Prinz William motiviert die Lionesses

Auch aus England kommt royale Unterstützung: Prinz William (43), der als Präsident der englischen Fußballvereinigung fungiert, besuchte bereits vor wenigen Tagen das Fußballzentrum St. George's Park in Burton-upon-Trent, in dem sich die englischen "Löwinnen" auf die EM vorbereiteten. Ein Video des Besuchs teilte er jetzt und ergänzte erneut Glückwünsche für sein Nationalteam: "Viel Glück den Lionesses bei der Frauen-EM. Seid stolz auf alles, was erreicht wurde, und glaubt daran, den Sieg nach Hause zu bringen!"

Der britische Thronfolger ist im Hinblick auf die Fußballerinnen erfolgsverwöhnt: Die Lionesses sind nach dem Titelgewinn 2022 die amtierenden Europameisterinnen - damals gewannen sie 2:1 gegen Deutschland. Und auch bei der Weltmeisterschaft im Folgejahr schafften sie es bis ins Finale.

Beatrice Egli erhält besondere Ehre

Eine ganz besondere Rolle kommt der Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli (37) zu: Die einstige "DSDS"-Siegerin wird heute vor dem Turnier die Schweizer Nationalhymne singen. "Ich habe sofort zugesagt und verzichte dabei auch auf eine Gage. Das ist für mich Ehrensache", verrät Egli .

Für die Musikerin ist der Auftritt eine Herzensangelegenheit: "Diese Fußball-EM ist meiner Meinung nach nicht nur sportlich ein wichtiges Ereignis, sondern auch gesellschaftlich. Das Turnier ist ein Zeichen für die Gleichberechtigung der Frauen." Gleichberechtigt drückt sie auch die Daumen: Ihr Herz schlägt sowohl für die deutsche als auch die Schweizer Elf. "Mein Sommermärchentraum wäre ein Finale zwischen der Schweiz und Deutschland. Ich drücke diesen beiden Nationen ganz fest die Daumen."

Beim zweiten EM-Spiel des DFB-Teams gegen Dänemark am 8. Juli (18:00 Uhr in der ARD) ist die Sängerin deshalb auch live im Stadion dabei.