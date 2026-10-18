Franziska van Almsick mit mahnenden Worten: "Die Situation wird noch dramatischer"

Saison-Abschluss der EAGLES im Schwarzwald. Prominente sammeln fast eine halbe Million Euro für den guten Zweck. Unter den Gästen: Christian Neureuther, Franziska van Almsick, Max Giesinger, Bülent Ceylan sowie Marianne und Michael.

Anlässlich der Benefizveranstaltung kam die EAGLES-Familie bereits zum zweiten Mal im Severin’s Resort & Spa Öschberghof in Donaueschingen zusammen. Dort bildete der traditionsreiche "hiPURE EAGLES Präsidenten Cup" den feierlichen Abschluss der Saison.

Christian Neureuther und Anke Huber als Gastgeber

Die EAGLES-Präsidenten Christian Neureuther und Anke Huber konnten eine beispiellose Riege an VIPs aus Sport, Showgeschäft, Politik und Wirtschaft begrüßen. Darunter Schwimm-Star Franziska van Almsick, Comedian Bülent Ceylan, die Schauspieler Kostja Ullmann und Francis Fulton-Smith sowie Pop-Star Max Giesinger. Auch das beliebte Volksmusik-Duo Marianne und Michael ließ es sich nicht nehmen, für die gute Sache tatkräftig mitzuwirken, ebenso wie Dick Brave alias Sasha, "Flipper" Olaf Malolepski und Sänger Tommy Reeve.

Aus der Politik waren Bundesministerin Dorothee Bär und der FDP-Bundesvorsitzende Wolfgang Kubicki vertreten, aus der Wirtschaft Clemens Tönnies mit Frau Margit. Bei den Abend-Events stand der gute Zweck im absoluten Mittelpunkt. Am Ende kam die überwältigende Gesamtsumme in Höhe von 478.063 Euro zugunsten mehrerer Charity-Organisationen zusammen.

Einer der großen Spendenschecks ging an Comedian Bülent Ceylan. Dieser nahm die Unterstützung in Höhe von 25.000 Euro für seine "Bülent Ceylan für Kinder Stiftung" entgegen. Diese hat es sich zum Ziel gesetzt, Kinder und Jugendliche in Deutschland nachhaltig zu fördern und unterstützt unter anderem Frühchen-Stationen.

Franziska van Almsick: "Die Situation wird noch dramatischer"

Schwimm-Legende Franziska van Almsick freute sich über einen Scheck in Höhe von 35.000 Euro für ihre "Franziska van Almsick Stiftung". Unter dem wichtigen Motto "Jedes Kind muss schwimmen lernen" setzt sie sich für Schwimmunterricht ein. Obwohl die Stiftung mittlerweile in 108 Städten in ganz Deutschland aktiv ist, ist das Engagement nach wie vor dringend nötig: "Die Situation wird sogar immer noch dramatischer: Wir erleben ein massives Bädersterben, weil sich viele Kommunen die Schwimmbäder nicht mehr leisten können. Wenn Wasserflächen fehlen, nützt auch das beste Engagement nichts. Deshalb müssen wir uns weiterhin engagieren." Auch für sie als Nicht-Golferin ist der EAGLES Präsidenten Cup immer ein Highlight: "Das Besondere ist, dass so viele verschiedene Sportler und Unternehmer zusammenkommen, um gemeinsam Geld für den guten Zweck zu sammeln. Da ich selbst kein Golf spiele, habe ich beim Tennis mitgemacht und mich beim Tischtennis versucht."

Max Giesinger: Einjährige Auszeit

Auf dem Siegertreppchen beim Tennisturnier landete Sänger Max Giesinger, der am Tag darauf auch beim Schnuppergolf am Start war: "Viele Freunde haben mir Golf empfohlen, weil es ein toller Sport sein soll, um in der Natur so richtig den Kopf frei zu bekommen. Das passt perfekt, denn ich habe vor zwei Wochen meine einjährige berufliche Auszeit gestartet. Das fühlt sich jetzt schon richtig gut an und die Zeit hier mit den EAGLES fast wie Urlaub."

Eigentlich OP: Felix Neureuther fällt wegen Wirbelversteifung aus

"Das Wichtigste ist, dass der einzigartige Geist der EAGLES weitergetragen wird", betonten Christian Neureuther und Anke Huber. "Seit mehr als drei Jahrzehnten engagieren sich prominente Persönlichkeiten und hochkarätige Unternehmer Hand in Hand für Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Das ist absolut einzigartig." Neureuther kam direkt von einem Termin von der Zugspitze in den Schwarzwald: "Ein großartiger Abschluss der EAGLES-Saison. Wir hatten viele wunderbare Turniere – echte Herzblut-Events, die uns tragen – und nun den Präsidenten Cup als der krönende Abschluss und Höhepunkt." Einziger Wermutstropfen: Sein Sohn Felix konnte nicht dabei sein: "Er hat eine Wirbelversteifung und hätte eigentlich operiert werden sollen. Er versucht es nun mit einer konservativen Therapie, muss sich aber schonen und darf nicht golfen."

Kostja Ullmann ist neues Mitglied bei den EAGLES und genoss seine allererste Veranstaltung: "Für mich ist hier alles ganz neu, aber ich finde es einfach großartig, was der Verein seit über 30 Jahren auf die Beine stellt. Ich selbst habe schon recht früh mit dem Golfen angefangen. Berufsbedingt spiele ich leider viel zu selten, aber mein Golfgepäck habe ich immer im Kofferraum mit dabei."

Francis Fulton-Smith will Hochzeitsgerüchte nicht kommentieren

Für den guten Zweck mit dabei war auch Francis Fulton-Smith. Er musste schweren Herzens aufs Sporteln verzichten: "Ich habe quasi ‚Stallorder‘, mich auf keinen Fall zu verletzen oder zu erkälten. Nächste Woche startet nämlich die Tour mit meinem Gesangstrio ‚Gentlemen Forever‘, gemeinsam mit Erol Sander und Dave Kaufmann." Seine Lebensgefährtin Salomea hatte er nicht mitgebracht: "Meine Partnerin hält derweil zu Hause die Stellung." War nicht von Heiratsplänen zu lesen? Der Schauspieler dazu: "Uns geht es wunderbar und wir sind sehr glücklich."

Auch EAGLES-Gründer Frank Fleschenberg konnte gemeinsam mit Ehefrau Erika im Saal begrüßt werden. Für freudige News sorgte deren Tochter Julia Fleschenberg: Sie erwartet mit ihrem Partner Fabio Di Salvo das erste Kind und die Freude bei der Familie ist groß.