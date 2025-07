Fotos heimlich gelöscht: Peinlicher Patzer bei Prinz William und Prinzessin Kate

Selbst in einem rund laufenden System kann es hin und wieder zu verzeihlichen Fehlern kommen. Das bekamen nun auch Prinz William und Prinzessin Kate zu spüren: Ein kleiner Patzer sorgte unter Fans für Verwirrung – doch das Team um die Vorzeige-Royals reagierte blitzschnell.

Der 7. Juli 2005 ging als tragisches Datum in die Geschichte von London ein: Vier Bombenattentäter rissen 52 unschuldige Menschen in den Tod, 700 weitere wurden verletzt. Nun jährte sich dieser schreckliche Tag zum 20. Mal und auch die britische Königsfamilie gedachte der Opfer und Angehörigen. Doch ein kleiner Patzer in den sozialen Medien machte Fans zunächst stutzig.

"Und kopieren": Twitter-Beitrag verwirrt Fans von William und Kate

Zur Gedenkfeier am 7. Juli 2025 war auch Prinz William in den Londoner Hyde Park gekommen. Der britische Thronfolger legte einen Kranz nieder und sprach mit Überlebenden und Angehörigen der Opfer, die seit nunmehr zwei Jahrzehnten mit den erschütternden Bildern leben, die sie 2005 in London bezeugen mussten.

Im Anschluss an die Gedenkveranstaltung teilte man auf dem offiziellen Twitter-Account des Prinzen und der Prinzessin von Wales Eindrücke von dem Termin. Doch was dazu geschrieben stand, sorgte zunächst für große Verwirrung unter Royal-Fans: "Und kopieren: Anlässlich des 20. Jahrestages der Anschläge vom 7. Juli gedenken wir heute Nachmittag gemeinsam mit Überlebenden und Hinterbliebenen in den Memorial Gardens im Hyde Park der Opfer."

Royal-Fans stutzig: "Offensichtlich vergessen"

Aufmerksame Follower bemerkten den Patzer natürlich sofort. Ein Nutzer kommentierte gleich: "Jemand hat offensichtlich vergessen, die ersten beiden Wörter beim Kopieren und Einfügen zu entfernen." Ein anderer schrieb einfach nur: "Und kopieren???" Das Team von Prinz William und Prinzessin Kate reagierte daraufhin schnell und postete den Beitrag erneut ohne die störenden Eröffnungsworte.

Auch wenn der Patzer nur für kurze Zeit online war, entging er aufmerksamen Royal-Fans nicht. © X/ThePrinceandPrincessofWales

Der Twitter-Beitrag endete schließlich mit folgenden Zeilen: "Unsere Gedanken sind bei den Familien und Freunden derjenigen, die ihr Leben verloren haben, und bei denen, die bis heute die Narben der Anschläge tragen." Und genau darum sollte es zu diesem traurigen Anlass ja wohl eigentlich (und ausschließlich) gehen.