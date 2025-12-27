Flughafen-Zoff: Bill Kaulitz wird Zutritt verweigert

Ausgerechnet zu Weihnachten kommt bei Bill Kaulitz viel Ärger auf. Am Flughafen fühlt er sich von einer Mitarbeiterin unfair behandelt. Was ist passiert?

Die Weihnachtszeit genießt Bill Kaulitz (36) im Kreise seiner Liebsten. An der Seite von Zwillingsbruder Tom (36), Schwägerin Heidi Klum (52) und ihren Kindern verbringt er besinnliche Stunden in New York City. Doch während der Feiertage werden auch seine Nerven auf die Probe gestellt. Am Flughafen kommt es zu Frust und Provokationen.

Frust am Flughafen: "Schreckliche, unglückliche Frau"

"Was für eine schreckliche, unglückliche Frau", ärgert sich Bill Kaulitz in einer Instagram-Story. In einem Video ist eine Mitarbeiterin des Flughafens zu sehen, die mit dem "Tokio Hotel"-Frontmann in Streit geraten ist. "Sie ließ mich nicht ins Flugzeug, weil sie meinen Hund nicht mochte. Was für ein furchtbarer Mensch", schildert er. Offenbar darf seine geliebte französische Bulldoge Alfia nicht an Bord.

"Ich hoffe, sie findet irgendwann Freude"

Die Flughafen-Mitarbeiterin habe dem Sänger "außerdem verweigert, mit einem Vorgesetzten zu sprechen". Bill Kaulitz wirkt sehr gefrustet. "Ich hoffe, sie findet irgendwann etwas Freude – sie hasst ihr Leben." In sarkastischem Unterton meint der Schwager von Heidi Klum: "Frohe Weihnachten."

Eine Flughafen-Mitarbeiterin treibt Bill Kaulitz zur Weißglut. © Instagram/billkaulitz

Bill Kaulitz zieht Konsequenzen: "Schlimmste Airline"

Die Aktion am Flughafen will Bill Kaulitz nicht auf sich sitzen lassen. In einer weiteren Instagram-Story teilt er einen Screenshot, der einen Chat mit der entsprechenden Airline zeigt. Er betont, mit der Fluggesellschaft nie wieder fliegen zu wollen. "Wahrscheinlich die schlimmste Airline, die ich bisher erlebt habe."