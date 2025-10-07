Flüge auf alle Kontinente mit Sightseeing über Antarktis: WWM-Auflösung zu Airline überrascht

Bei Günther Jauch auf dem Ratestuhl von "Wer wird Millionär?" zu sitzen, kann durchaus aufwühlend sein. Am Dienstagabend geht es in einer Frage um eine Airline, die alle Kontinente anfliegt und sogar Rundflüge über die Antarktis anbietet. Hätten Sie die Antwort gewusst?

Günther Jauch will von einer "Wer wird Millionär?"-Kandidatin wissen, welche Airline alle Kontinente anfliegt und auch noch Sightseeing-Flüge über die Antarktis anbietet.

Bei den "3-Millionen-Euro-Wochen" ist der Druck auf die Kandidaten von "Wer wird Millionär?" etwas höher als sonst, denn es winkt ein sehr viel höherer Gesamtgewinn als üblich. In den aktuellen Folgen können sich die Teilnehmer für die besondere Ausgabe am Donnerstag (9. Oktober) beweisen – doch die Fragen haben es in sich.

Am Dienstagabend (7. Oktober) geht Annalena Ziege aufs Ganze und riskiert fast ihren gesamten Gewinn. Hat sie damit Erfolg? Und hätten Sie die Antwort gewusst?

Welche Airline fliegt alle Kontinente inklusive der Antarktis an?

Die junge Quiz-Kandidatin aus Jena nimmt gut gelaunt auf dem Ratestuhl von "Wer wird Millionär?" Platz und zieht souverän bis zur 64.000-Euro-Frage. Doch bei der Beantwortung kommt sie ins Straucheln und muss mehrere Joker einsetzen. Das will Günther Jauch von Annalena Ziege wissen:

Welche Fluglinie führt Flüge zu allen Kontinenten durch, inklusive Sightseeing-Flüge über die Antarktis?

Lufthansa Air France American Airlines Qantas

Ob "Wer wird Millionär?"-Teilnehmerin Annalena Zeige die Frage beantworten kann? © RTL/Stefan Gregorowius

Lufthansa oder Qantas? "Wer wird Millionär?"-Kandidatin riskiert fast alles

Die "Wer wird Millionär?"-Teilnehmerin ist sich unsicher, glaubt aber: "Irgendwas habe ich schon mal gehört zu Sightseeing-Flügen." Nach den ersten Überlegungen muss sie sich eingestehen: "Ich habe nicht mal eine Richtung." Kurzerhand entscheidet sie sich für ihren Telefonjoker und ruft einen Nachbarn ihres Vaters an. Der rät Annalena Ziege zu Antwort D: Qantas.

Antarktis-Überflug für Touristen: Korrekte Antwort ist Fluglinie Qantas

Komplett vertraut die Kandidatin ihrem Telefonjoker allerdings nicht, denn sie setzt auch noch ihren 50:50-Joker ein. Antwortmöglichkeiten B und C fallen weg, damit bleiben Lufthansa und Qantas übrig. Am Ende riskiert Annalena Ziege alles und entscheidet sich für Antwort D: Qantas – mit vollem Erfolg.

Bei der 125.000-Euro-Frage verlässt sie dann allerdings der Mut und sie beendet das Quiz. Damit hat sie 64.000 Euro gewonnen und sich damit für die Spezial-Ausgabe am Donnerstag qualifiziert. Dann hat die "Wer wird Millionär?"-Kandidatin die Chance auf einen maximalen Gewinn von drei Millionen Euro.