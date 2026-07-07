Beim Filmfest München war Michaela May nicht anzutreffen. Die Schauspielerin zog es raus aus der Stadt und hinein in die Kälte. Wo sie lieber ihre Zeit verbrachte und wo sie einmal ihre letzte Ruhe finden möchte – das hat May jetzt verraten.

Vom 26. Juni bis vergangenen Sonntag (5. Juli) fand das Filmfest München statt. Das Event lockte viele Promis an – darunter Veronica Ferres, Sönke Möhring, Elyas M'Barek oder auch Maria Furtwängler. Michaela May blieb nicht dahoam in München, sondern floh vor den sommerlichen Temperaturen.

Flucht aus München: Michaela May tauscht Filmfest gegen frostige Reise

Die vielen Glamour-Premieren und roten Teppiche mussten heuer ohne Michaela May auskommen. Die beliebte Schauspielerin verbrachte die vergangenen Tage im kühlen Eis. Denn: Die 74-Jährige reiste auf die norwegische Insel Spitzbergen.

"Lieber Arktis statt Filmfest", schreibt die Schauspielerin in einem Beitrag auf Instagram, den sie mit vielen Fotos ausschmückte. Sie zeigt sich freudestrahlend auf einem Boot – warm eingepackt und mit traumhafter Schneekulisse im Hintergrund. Ehemann Bernd Schadewald durfte bei der Arktis-Reise natürlich nicht fehlen, wie ein weiteres Foto zeigt.

Auch viele Tiere wie Ochsen, Rentiere, Möwen oder ein Eisbär sind im Posting zu erkennen. Zweifelsohne scheint Michaela May arktisbegeistert zu sein. "Es war ganz besonders", schreibt sie zu ihrer Zeit auf Spitzbergen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Michaela May spricht über Tod: Wo sie begraben werden möchte

Doch auch andere Landschaften haben es der Schauspielerin angetan, wie sie in einem aktuellen Interview verraten hat. Vor allem das Voralpenland liegt ihr am Herzen. Wenn Michaela May eines Tages nicht mehr auf dieser Erde verweilt, möchte sie dort ihre letzte Ruhe finden. "Ich möchte gerne in der Nähe eines Sees im idyllischen Voralpenland begraben werden. Also an einem schönen Berg", erzählt die 74-Jährige im Interview mit der Zeitschrift "Freizeit heute".

Über das Voralpenland kann Michaela May nur schwärmen: "Es gibt nichts Schöneres. Es ist wie ein Paradies auf Erden, obwohl ich selbst nicht so sehr daran glaube, dass es ein echtes Paradies gibt." Der Gedanke an den Tod fällt sicher auch der Schauspielerin nicht leicht. Dennoch meint May: "Die Vorstellung, so idyllisch zu liegen, ist doch irgendwie ganz nett."

Bayerisches Voralpenland: Idylle pur am Starnberger See © imago/Ulrich Wagner

Seit 74 Jahren: Michaela May bleibt München treu

Ihren Lebensmittelpunkt hat die "Neonstadt"-Darstellerin seit jeher in München. Trotz aller Begeisterung für die Landschaften südlich der bayerischen Hauptstadt scheint ein Umzug aufs Land bislang nicht infrage gekommen zu sein.

Gemeinsam mit Ehemann Bernd Schadewald lebt Michaela May in München. © imago/Spöttel Picture

Wo sich Michaela May besonders gern in München aufhält, verriet sie kürzlich der AZ. "Am Viktualienmarkt, wenn ich mit den Standlfrauen rede oder bei Fisch Witte bin. Das kenne ich noch aus meiner Jugend mit meiner Oma. Dieses Ratschen am Standl, Zeit haben beim Einkaufen, fragen, wie es dem Mann geht – das ist für mich das alte München." Auch "in manchen Wirtshäusern" spüre die Schauspielerin noch "das alte München", das sie sehr liebt. "Im Fraunhofer oder im Hirschgarten zum Beispiel. Und in der Burg Pappenheim oder im Bratwurstherzl", so die 74-Jährige.