Filmfest München: Promi-Auflauf auf der Praterinsel

Seit Tagen tummeln sich Schauspieler und Filmschaffende auf Partys und Empfängen rund um das Münchner Filmfest. Ein Höhepunkt im Kalender einiger Promis: Der FFF-Empfang auf der Praterinsel.

Schauspieler Sönke Möhring (53) fühlt sich sichtlich wohl in München: Als einer der ersten Promis schlendert der jüngere Bruder von Wotan Wilke Möhring (59) am Donnerstag zum Empfang des FilmFernsehFonds (FFF) Bayern im Rahmen des Münchner Filmfests ganz und gar unaufgeregt über den blauen Teppich auf der Praterinsel.

Sönke Möhring: München ist ein toller Ort

Geht es für den 53-Jährigen doch noch am selben Tag zurück in seine aktuelle Heimat: "Ich wohne ja leider seit über 30 Jahren in Berlin", erzählt Möhring der AZ. Leider? "Wenn mein Sohn sein Abitur hat, überlege ich mir das noch mal..." Stattdessen könnte es den gebürtigen Nordrhein-Westfalen dann nämlich nach Bayern verschlagen: "München ist ein toller Ort - gerade im Sommer", schwärmt Möhring. "Die Gastronomen verstehen ihr Handwerk, ich habe viele Freunde hier und letztes Jahr fast ausschließlich in Bayern gedreht."

Maria Furtwängler: "Es ist schwieriger, Projekte unterzubringen"

Auch für Maria Furtwängler-Burda ist der Empfang des FFF Bayern am Donnerstag die sechste und letzte Veranstaltung im Rahmen des diesjährigen Münchner Filmfests. "Der krönende Abschluss" - und ein Muss-Event, sagt die Schauspielerin der AZ am Donnerstagvormittag. "Der FFF ist für mich als Produzentin natürlich ein starker Partner und enorm wichtig." Umso mehr, nachdem die Filmbranche aktuell in der Krise stecke. "Es ist noch schwieriger, Projekte unterzubringen bei den Sendern, ganz klar", gibt sich die "Tatort"-Kommissarin ernst. Ihre Strategie: noch bessere Projekte mit noch größerer Qualität.

Schauspielerin Maria Furtwängler. © Felix Hörhager/dpa

Veronica Ferres: Keine Pause nach dem Filmfest-Trubel

Schauspielkollegin Veronica Ferres wiederum erscheint am Donnerstag - betont leger mit sportlichen Sneakern zum schwarzen Sommerkleid - in Begleitung von Tobias Moretti zum Empfang auf der Münchner Praterinsel. Viel Zeit zum Luftholen bleibt der 61-Jährigen nach dem Filmfest-Trubel aber kaum: "Schon morgen am Freitag geht es für ein neues Projekt gleich wieder zur Kostümprobe und auch die letzten Tage musste ich schon für einen Kinodreh nach Köln."

Im Doppelpack unterwegs: Florian (l.) und Maximilian Brückner. © ABR-Pictures/W. Breiteneicher

FFF Empfang: Diese Promis waren auch dabei

Ebenfalls unter den prominenten Gästen am Donnerstag: Sängerin Yvonne Catterfeld, Schauspieler Elyas M’ Barek, die Brüder Maximilian und Florian Brückner, Brigitte Hobmeier oder Constantin-Chef Oliver Berben.

