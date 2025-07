Florian Silbereisen über Münchner Schlager-Fest: "Ansturm so extrem"

Florian Silbereisen hat viele Fan-Anfragen erhalten und ein Missverständnis bemerkt. Dieses will er schleunigst aufklären. Auch gibt der Moderator wichtige Tipps für ein kommendes Schlager-Event in München. Was hat es damit auf sich?

15. Juli 2025 - 13:52 Uhr

Florian Silbereisen wendet sich an seine Fans, nachdem es zu einem großen Missverständnis kam. © imago/Harald Deubert

Wer Lust hat, mit Florian Silbereisen (43) ins neue Jahr zu rutschen, wird auch 2025 die Chance dazu haben. Wie der Bayerische Rundfunk bekannt gab, geleitet der Moderator im Dezember erneut durch den "Silvester-Schlagerboom" im Münchner BMW Park. Nach der erfolgreichen ersten Jahreswechsel-Ausgabe des Formats im vergangenen Jahr will man auch 2025 nicht darauf verzichten. Doch nach vielen erhaltenen Anfragen von Fans bemerkte Silbereisen schnell, dass es zu einem Missverständnis kam. Der TV-Entertainer klärt auf. Florian Silbereisen klärt auf: "Ticketverkaufsstart" für "Silvester-Schlagerboom" nicht verschoben Vor Kurzem startete der Ticket-Vorverkauf für den "Silvester-Schlagerboom". Florian Silbereisen äußert nun in einer Instagram-Story, dass wohl viele Fans dachten, "der Ticketverkaufsstart" sei verschoben worden. Der 43-Jährige erklärt, dass das nicht der Fall ist. Das Missverständnis sei aufgrund von zu hoher Nachfrage aufgekommen: "Der Ansturm auf die Tickets für den 'Silvester-Schlagerboom' war zum Start um 12 Uhr so extrem, dass die Show bis auf wenige Restplätze schon nach wenigen Minuten ausverkauft war." Silbereisen drücke allen Fans "die Daumen", dass sie noch "ein paar Resttickets bekommen und es noch klappt". Florian Silbereisen schürt Hoffnung: "Mit ein bisschen Glück" Der Moderator hat zudem einen Tipp für seine Fans parat. "Für alle, die keine Tickets mehr bekommen haben, weil sie schon nach wenigen Minuten vergriffen waren, kann ich auch diese Frage ganz klar beantworten: 'Macht es Sinn, sich in die Ticket-Warteliste für den 'Silvester-Schlagerboom' [...] einzutragen?' – Ja, auf jeden Fall!", so Florian Silbereisen in einer weiteren Instagram-Story. Der 43-Jährige schürt Hoffnung: "Wenn die finalen technischen Planungen abgeschlossen sind, können mit ein bisschen Glück noch ein paar zusätzliche Plätze freigegeben werden." Florian Silbereisen klärt ein Missverständnis auf, das sich in Bezug auf den kommenden "Silvester-Schlagerboom" bemerkbar machte. © Instagram/floriansilbereisen.official "Silvester-Schlagerboom": Florian Silbereisen äußert Versprechen an Fans Florian Silbereisen würde am liebsten mit jedem Einzelnen seiner Fans ins neue Jahr rutschen. Er wünsche seinen treuen Anhängern, dass sie "dieses Glück" haben und "dass es dann vielleicht doch noch mit einem Ticket für den 'Silvester-Schlagerboom' klappt". Der Entertainer setze alles daran, alle Interessierten "rechtzeitig [zu, d. R.] informieren, wenn noch ein paar zusätzliche Plätze freigegeben werden können". Dem fügt er selbstsicher an: "Versprochen!" Wer Interesse hat, Silvester gemeinsam mit Florian Silbereisen zu feiern, kann sich über den Ticketanbieter auf die Warteliste setzen lassen. Immer wieder können in der kommenden Zeit einzelne Tickets verfügbar werden.