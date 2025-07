Florian Silbereisen moderiert erneut den "Silvester-Schlagerbooom"

Florian Silbereisen gibt zum kommenden Jahreswechsel eine "einmalige Zugabe" der Eurovisions-Show "Silvester-Schlagerbooom". Der Vorverkauf beginnt bereits am Wochenende.

Schlagerfans können einmal mehr beruhigt ins neue Jahr rutschen: Der "Silvester-Schlagerbooom" mit Florian Silbereisen (43) geht in die nächste Runde. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr wird die Eurovisions-Show auch zum Jahreswechsel 2025/2026 live im Ersten, im ORF, im SRF und in der ARD Mediathek übertragen. Das gab der BR, der die Show mitproduziert, nun bekannt.

Am 31. Dezember ab 20:15 Uhr verwandelt sich der BMW Park, die Basketballarena des FC Bayern München, erneut in ein Meer aus Licht, Lametta und lautstarkem Mitsing-Potential. Die Veranstaltung, die ursprünglich als einmalige Jubiläumsausgabe geplant war, geht damit in die zweite Runde. Laut BR sei die Zuschauerresonanz im vergangenen Jahr so groß gewesen, dass man sich für eine Fortsetzung entschieden habe.

Florian Silbereisen verspricht XXL-Party zu Silvester

Geplant ist ein mehrstündiges Programm mit Auftritten zahlreicher Schlagersängerinnen und -sänger sowie Überraschungsgästen. "Jetzt ist alles fix - wir machen es nochmal! Ich freue mich auf diese einmalige Zugabe. Wir lassen es in der Basketballarena des FC Bayern funkeln und glitzern. Und ich kann schon jetzt versprechen: Diese Party wird XXXXXXL!", kündigt Gastgeber Silbereisen an.

Wer live mit dabei sein möchte, sollte schon jetzt die Planung beginnen: Der Ticketverkauf startet am Samstag, den 12. Juli, um 12 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Der BMW Park bietet rund 6.500 Zuschauerplätze.

Bei der ersten Ausgabe waren unter anderem prominente Gäste wie Andrea Berg, Howard Carpendale, Bonnie Tyler, Semino Rossi, Thomas Anders und voXXclub live auf der Bühne dabei.