Florian Silbereisen feiert Weihnachten nicht allein: Dieser Schlagerstar ist an seiner Seite

Wie feiert Florian Silbereisen eigentlich Weihnachten? In der Show "Zauberhafte Weihnacht im Land der Stillen Nacht" hat er jetzt ausgeplaudert, mit welchen Schlagerstar er das Fest verbringt.

Seit der Trennung von Helene Fischer hat Florian Silbereisen keine Freundin mehr an seiner Seite präsentiert. Wird er das frohe Fest etwa alleine verbringen? Nein! Wie er jetzt verraten hat, wird ein besonderer Mensch an Weihnachten an seiner Seite sein - und es ist keine Frau.

Mit welchem Schlagerstar feiert Florian Silbereisen Weihnachten?

In der Show "Zauberhafte Weihnacht im Land der Stillen Nacht", die am 23. Dezember im BR zu sehen sein wird, plaudert Florian Silbereisen über seine Weihnachtspläne. Die besinnliche Zeit wird er mit Gerry Friedle aka DJ Ötzi verbringen.

Florian Silbereisen und DJ Ötzi sind schon lange gut befreundet. © IMAGO / POP-EYE

"Ein Vöglein hat mir gezwitschert, dass ihr beide auch einen Weihnachtsbrauch pflegt. Ihr trefft euch und kocht dann miteinander", fragt Moderatorin Sonja Weissensteiner beim Sänger nach. Florian Silbereisen erklärt, dass er und DJ Ötzi sich tatsächlich treffen: "Eigentlich reden wir die ganze Zeit und sitzen gemütlich zusammen. Essen ist ja etwas Schönes. Ich koche sehr gerne, der Gerry auch. Meistens kommt da etwas ziemlich Gutes raus."

Florian Silbereisen nennt DJ Ötzi liebevoll "mei Schatzle"

Für den Schlagerstar sei das die perfekte Gelegenheit, zusammen mit seinem Kollegen die Weihnachtszeit zu genießen. "Einfach zusammensitzen, das ist ja auch Weihnachten. Sich mit Freunden treffen, Zeit nehmen. Kein Stress. Hinsetzen, gut essen, ein Glas Wein trinken, genießen. Was wollen wir mehr?"

Florian Silbereisen und DJ Ötzi sind schon lange gute Freunde. Bei der Begrüßung nennt der Ex von Helene Fischer seinen Gesangskollegen liebevoll "mei Schatzle". Scheint so, als haben sich da zwei gefunden.