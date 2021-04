Florian David Fitz liegt im Krankenhaus

Der beliebte Schauspieler Florian David Fitz veröffentlicht ein Foto, das ihn im Krankenbett einer Klinik zeigt. Der 46-Jährige nutzt die Aufmerksamkeit, um Kritik an #allesdichtmachen zu äußern – und um sich beim Pflegepersonal zu bedanken.

Nach monatelangen Beschwerden hat sich Schauspieler Florian David Fitz operieren lassen. Sein Rücken machte dem 46-Jährigen Probleme. "Liege grade im Krankenhaus nach Bandscheiben OP", schreibt er auf Instagram und veröffentlicht dazu ein Foto, das ihn im Klinikbett zeigt. Die Aufmerksamkeit nutzt der sympathische Kino-Star, um unterschwellig Kritik an der Corona-Aktion #allesdichtmachen zu äußern.

Nach langem Rückenleiden: Florian David Fitz hatte Bandscheiben-OP

Rund 50 prominente Film- und Fernsehschauspieler hatten mit der großangelegten Internetaktion unter dem Motto #allesdichtmachen für Aufsehen gesorgt. Künstler wie Jan-Josef Liefers, Ulrich Tukur, Volker Bruch, Meret Becker, Ulrike Folkerts, Richy Müller und viele weitere verbreiteten am Donnerstag bei Instagram und auf YouTube gleichzeitig ironisch-satirische Clips mit persönlichen Statements zur Corona-Politik der Bundesregierung. Andere prominente Schauspielkollegen reagierten entsetzt.

Elyas M'Barek kommentierte etwa: "Come on, das ist doch Blödsinn. Was unterstellst du denn da unserer Regierung? Kann ich null nachvollziehen. Jeder will wieder zur Normalität zurückkehren und das wird auch passieren. Wenn alle dafür sorgen, dass eine weltweite Pandemie bekämpft wird. Mit Zynismus ist doch keinem geholfen."

Florian David Fitz: Kritik an #allesdichtmachen

Auch Florian David Fitz reagiert offenbar mit Kopfschütteln. Nach seiner OP schreibt er, dass er im Krankenbett "genügend Gelegenheit" habe, "die Geschichten des Pflegepersonals anzuhören". Das würde vieles relativieren, so der 46-Jährige und setzt den Hashtag "allesdichtmachen" samt mehreren Fragezeichen. Es scheint, als könne Fitz die Aktion seiner Schauspielkollegen gar nicht gutheißen. Weiter ergänzt er: "Ich sage mal lieber danke."

Zuletzt stand Florian David Fitz für den Film "Der Nachname" von Sönke Wortmann mit Christoph Maria Herbst und Iris Berben vor der Kamera. Gedreht wurde auf den Kanarischen Inseln. "Der Nachname" ist die Fortsetzung der Gesellschaftskomödie "Der Vorname", in der ein Paar zum Entsetzen seiner Verwandten und Freunde seinen Sohn Adolf nennen will.