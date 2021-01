Fiona Erdmann verrät Gewicht und zeigt Partner: Neues Leben in Dubai

2007 war sie "die Zicke" bei Heidi Klums GNTM-Sendung – damals war sie 18 Jahre alt. Mittlerweile ist Model Fiona Erdmann (32) ruhiger und entspannter geworden. Sie trägt aktuell Kleidergröße 42 statt 34, ist glücklich verliebt und hat ein Baby bekommen.

Fiona Erdmann lebt seit 2018 in Dubai und ist im August 2020 erstmals Mutter geworden.

Model Fiona Erdmann hat seit ihrer Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" 30 Kilo mehr auf den Rippen und fühlt sich damit wohl. Nach der Geburt ihres Sohnes Leo habe sie auf einmal stark zugenommen - sie wiege jetzt 81 Kilo, ihre Kleidergröße sei nun 42 statt 34.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Fiona Erdmann und Partner Mohammad leben mit Sohn in Dubai

"Ich würde sagen, dass ich mit den Kilos während und nach der Schwangerschaft einfach viel geerdeter, glücklicher und viel entspannter in Dubai lebe als damals in Deutschland", sagte Erdmann der "Bild".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Mittlerweile lebt sie mit ihrem fünf Monate alten Sohn Leo und ihrem Freund Mohammad (29) in den Emiraten. Ihren Partner lernte sie vor rund drei Jahren in einem Strandrestaurant in Dubai kennen. Vor wenigen Wochen zeigte Fiona Erdmann zum ersten Mal das Gesicht ihres Partners "Moe" auf Instagram.