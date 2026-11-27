Cathy Hummels musste erklären, wo die Privatperson endet und die Marke beginnt – und zwar persönlich beim Finanzamt. Über dreieinhalb Stunden saß die Moderatorin und Unternehmerin mit ihrem Betriebsprüfer zusammen.

"Wie erklärt man seinem Betriebsprüfer, dass man selbst die eigene Marke ist?", fragt Cathy Hummels, an ihre Community gerichtet. Die unklare Grenze zwischen geschäftlichen und privaten Aktivitäten der 38-Jährigen sorgte offenbar für Verwirrung und Ärger mit dem Finanzamt. Cathy Hummels entschied sich deshalb, selbst aktiv zu werden.

Neben ihrem Job als Moderatorin hat sich Cathy Hummels auch als Unternehmerin etabliert. Jährlich begrüßt die Münchnerin zahlreiche Promis zu ihrem WiesnBummel auf dem Oktoberfest – zudem veranstaltet sie regelmäßig Charity-, Fitness- und weitere Lifestyle-Events. Diese Veranstaltungen laufen unter dem Dach ihrer eigenen Firma, der CH Marketing & Medien GmbH & Co. KG. Doch die Münchnerin nutzt auch ihr Privatleben, um eine größere Reichweite für ihr Unternehmen zu schaffen.

Cathy Hummels in Erklärungsnot: "Bin ins Finanzamt marschiert"

"Wie erklärt man seinem Betriebsprüfer, dass man selbst die eigene Marke ist? Ja, Leute, vor ein paar Tagen stand ich genau vor dieser Herausforderung", erzählt Cathy Hummels jetzt in einem Video. Die Unklarheiten bezogen sich auf Geschäftsvorgänge aus den Jahren 2017 bis 2019. "Ich konnte mich nicht mehr an alles erinnern", gibt die Unternehmerin offen zu. Dennoch sei es ihr ein Anliegen gewesen, die offenen Fragen mit der Behörde schnell zu regeln. "Mein Ziel war, persönlich aufzutauchen. Ich bin ins Finanzamt marschiert und habe meinem Betriebsprüfer versucht zu erklären, was Cathy Hummels, die Marke, eigentlich ist und wie sie sich von der Privatperson Cathy Hummels unterscheidet", berichtet sie via Instagram.

VIP-Unternehmerin stellt sich Betriebsprüfer: "Über dreieinhalb Stunden"

Das Gespräch sei nicht von kurzer Dauer gewesen. "Dieses Konstrukt, wer die Privatperson und was eigentlich der Betrieb ist, habe ich meinem Betriebsprüfer über dreieinhalb Stunden erklärt", so die Münchnerin. Dass diese Unterscheidung manchmal schwer nachvollziehbar sei, könne Hummels durchaus verstehen. Denn vor allem bei "Creator und Personal Brands" komme es häufig vor, dass sich die Grenzen zwischen privatem und beruflichem Leben überschneiden.

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Cathy Hummels gibt zu: "Verschwimmt miteinander"

In ihrem Statement schildert Hummels, wie eng die private Selbstdarstellung und ihre unternehmerischen Aktivitäten miteinander verknüpft sind. Schließlich können auch Einblicke in ihr Leben abseits des VIP-Trubels und Unternehmertums Teil einer Marketingstrategie sein. Im Video erklärt sie: "Weil dieses Spiel, auch privat das zu zeigen, um eben die eigene Marke wieder zu pushen, miteinander verschwimmt. Aber das gehört alles zusammen."

Schlussendlich dürfte Cathy Hummels über den Ausgang des Gesprächs mit dem Betriebsprüfer erleichtert sein. Die offenen Fragen und den damit verbundenen Ärger konnte sie offenbar ausräumen. Zu ihrem Video schreibt die 38-Jährige: "Ich bin sehr dankbar, dass mir beim Finanzamt zugehört wurde und wir gemeinsam eine faire Lösung gefunden haben."

Geldstrafe für Cathy Hummels wegen Vorfall mit Auto

Vor Kurzem sorgte Cathy Hummels mit einem ganz anderen Vorfall für Aufsehen. Ihr Anwalt Reinhold Baier erschien vor Gericht, um sie in einem Verfahren wegen Fahrerflucht zu vertreten. Hummels selbst war nicht vor Ort, wie die Abendzeitung berichtete. Vor knapp zweieinhalb Jahren soll die Münchnerin mit ihrem Geländewagen "mit vollem Karacho" gegen einen anderen Pkw gestoßen sein, wie eine Zeugin aussagte. Das Urteil: 40 Tagessätze à 500 Euro, insgesamt also 20.000 Euro zuzüglich der Gerichtskosten. Rechtskräftig ist die Entscheidung noch nicht.