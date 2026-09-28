Filmfigur feiert 100. Geburtstag an Silvester 2026: Korrekte Lösung bringt bei Jauch 64.000 Euro

Bei "Wer wird Millionär?" will Günther Jauch wissen, welche Filmfigur dieses Jahr an Silvester ihren 100. Geburtstag feiern würde, wenn sie nicht bereits gestorben wäre. Als Antwortmöglichkeiten nennt er Darth Vader, J. R. Ewing, Lord Voldemort und Hannibal Lecter. Hätten Sie die Lösung gewusst?

Bei "Wer wird Millionär?" geht das Rätselraten in die nächste Runde. Auch in der neuesten Folge vom 28. September hat Quizmaster Günther Jauch wieder viele knifflige Fragen für seine Kandidaten in petto. Unter anderem nimmt Toni Hackel aus Sachsen auf dem Ratestuhl im Kölner RTL-Studio Platz. Der "Wer wird Millionär?"-Kandidat steht bei 64.000 Euro.

"Wer wird Millionär?": Welcher Film-Bösewicht an Silvester 100. Geburtstag hätte

Toni Hackel ist 25 Jahre alt und unterrichtet als Biologie- und Chemielehrer an einer Schule. Viel Ahnung in Sachen Filme könnte dem Sachsen bei der 64.000-Euro-Frage behilflich sein. Günther Jauch will wissen: Wer würde dieses Jahr an Silvester seinen 100. Geburtstag feiern können, wäre er nicht bereits 1998 ums Leben gekommen?

Darth Vader J. R. Ewing Lord Voldemort

Hannibal Lecter

Filmfrage bei Günther Jauch: Darth Vader, J. R. Ewing, Lord Voldemort oder Hannibal Lecter?

"Also J. R. Ewing sagt mir gar nichts", gibt Toni Hackel offen zu. "Die anderen sind mir natürlich vom Hörensagen auf alle Fälle ein Begriff", stellt er klar. Dennoch hat der Lehrer aus Sachsen keine Ahnung, welche Antwort die richtige sein könnte. Hackel entscheidet sich für den Telefonjoker. Ein Filmproduktionsmanager soll ihm mit der korrekten Lösung aushelfen. Günther Jauchs Studiogast muss jedoch eine Enttäuschung hinnehmen: "Ich weiß es nicht genau", meint sein Joker, bevor die Telefonleitung geschlossen wird.

"Wer wird Millionär?"-Kandidat braucht mehrere Joker

Toni Hackel hofft anschließend auf den Zusatzjoker. Schnell erhebt sich im Publikum ein Mann, der sich sicher ist, die Lösung zu kennen. Er rät zu Antwortmöglichkeit C: Lord Voldemort und begründet dies wie folgt: "Der ist am Silvesterabend geboren, 1926, [...] und ist 1998 gestorben." Jauchs Kandidat vertraut seinem Zusatzjoker und lässt C einloggen.

"Wer wird Millionär?": Lord Voldemort als richtige Antwort

Das Vertrauen soll belohnt werden – tatsächlich handelt es sich bei C: Lord Voldemort um die korrekte Antwort. Der Bösewicht aus dem "Harry Potter"-Universum würde demnach dieses Jahr an Silvester seinen 100. Geburtstag feiern. Jauch meint, der Zusatzjoker habe eine perfekte Erklärung für seine Antwort geliefert. Toni Hackel schreitet zur 125.000-Euro-Frage voran.

Ralph Fiennes verkörpert in den "Harry Potter"-Filmen den Bösewicht Lord Voldemort. © imago/ZUMA Press Wire

J. R. Ewing, Darth Vader und Hannibal Lecter: Daher kennt man diese Fieslinge

Auch bei den anderen Antwortoptionen der "Wer wird Millionär?"-Frage handelt es sich um Bösewichte aus der Filmwelt. Darth Vader kennt man aus "Star Wars" – J. R. Ewing ist hingegen der skrupellose Öl-Magnat aus der Kultserie "Dallas", der vor allem in den 1980er-Jahren für Schlagzeilen sorgte. Hannibal Lecter wiederum wurde als hochintelligenter und zugleich äußerst gefährlicher Serienmörder aus "Das Schweigen der Lämmer" berühmt, dargestellt von Filmstar Anthony Hopkins.