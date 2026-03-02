Film-Titel mit "12" und "Sieben": Dieser Schauspieler ist die richtige Antwort bei Jauchs WWM

Bei "Wer wird Millionär?" testet Günther Jauch das Filmwissen einer Kandidatin. Der RTL-Quizmaster fragt, in den Filmen welches Schauspielers häufig Zahlen im Titel auftauchen: Tom Hanks, Brad Pitt, Will Smith oder Jack Nicholson?

Am 2. März gibt Günther Jauch wieder mehreren " "-Teilnehmern die Chance, viel Geld abzuräumen. Nur wer Grips beweist, kann auch schwierige Fragen im RTL-Studio beantworten. Bei Kandidatin Nadine Christmann wird viel Wissen in puncto Filme und Schauspieler gefordert.

Film-Frage von Günther Jauch: Zahlen oder Zahlwörter im Titel

Nadine Christmann ist Kinderkrankenschwester aus Bocholt und steht bei der 16.000-Euro-Frage. Günther Jauch möchte von der "Wer wird Millionär?"-Kandidatin wissen:

In wessen Filmen tauchen häufig Zahlen oder Zahlwörter im Titel auf, unter anderem mehrfach die "12" sowie auch die "Sieben"?

A: Tom Hanks

B: Brad Pitt

C: Will Smith

D: Jack Nicholson

Tom Hanks, Brad Pitt, Will Smith oder Jack Nicholson? WWM-Kandidatin ist Frage zu heikel

Nadine Christmann setzt den 50:50-Joker ein – als Antwortmöglichkeiten bleiben B: Brad Pitt und D: Jack Nicholson übrig. Die "Wer wird Millionär?"-Kandidatin schiebt ihren Telefonjoker hinterher, der ihr zu Antwortoption D: Jack Nicholson rät. Doch er ist sich mit seinem Rat nicht zu hundert Prozent sicher, woraufhin Christmann die Entscheidung fällt, in der Sendung auf Nummer sicher zu gehen. Sie lässt keine Antwort einloggen und fährt mit den bereits erspielten 8.000 Euro nach Hause.

"Wer wird Millionär?": Brad Pitt als richtige Antwort

Günther Jauch löst auf: Antwortmöglichkeit B wäre richtig gewesen. Demnach tauchen in den Titeln von Brad-Pitt-Filmen häufig Zahlen oder Zahlwörter auf. Jauch nennt mehrere Filmbeispiele: "'12 Monkeys', 'Ocean's 12', '12 Years a Slave', oder auch 'Sieben Jahre in Tibet'." Nadine Christmann erlebt einen echten Aha-Moment. Ihr fällt auf, dass ihr mehrere der Kino-Hits ein Begriff sind.

Schauspieler Brad Pitt im Jahr 2019. © imago/ZUMA Press Wire

Filme von Brad Pitt, die Zahlen im Titel enthalten

Viele der genannten Brad-Pitt-Filme, die häufig Zahlen oder Zahlwörter im Titel enthalten, wurden mit angesehenen Preisen ausgezeichnet. Für "12 Years a Slave" wurde Pitt 2014 sogar als Produzent mit einem Oscar geehrt. In "Ocean's 12" spielte der Ex-Partner von Angelina Jolie unter anderem an der Seite von Julia Roberts und George Clooney als Schauspieler mit. Der Film erhielt 2005 einen "People's Choice Award".

Schauspieler Jack Nicholson ist im Gegensatz zu Brad Pitt nicht für Filme bekannt, die häufig Zahlen oder Zahlwörter im Titel enthalten. Den US-Amerikaner kennt man beispielsweise als Teil des Casts von "Batman" (1989) oder durch sein Mitwirken im Horror-Klassiker "Shining" (1980).