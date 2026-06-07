Film-Tennis-Cup in München: Diese Promis schwingen den Schläger für den guten Zweck

Hier wirft sich die Prominenz ins Tennisdress: Bereits zum dritten Mal hat Filmproduzent Martin Krug am Wochenende zum Film-Tennis-Cup in München geladen. Mit Erfolg: Die VIP-Gäste rund um Oliver Pocher, Sky du Mont und Mark Keller spenden und erspielen stolze 64.500 Euro für den guten Zweck.

"Das ist mein Sven Hannawald!" Comedian Oliver Pocher reckte die Faust gen Himmel und schlug mit seinem prominenten Doppelpartner ein. Wo noch vor wenigen Wochen Tennis-Größen wie Alexander Zverev, Taylor Fritz und Co. bei den BMW Open den Schläger geschwungen haben, stand am Samstag (6. Juni) eine nicht minder prominente Auswahl an Spielern auf dem Platz des MTTC Iphitos in München.

Prominentes Doppel: Mark Keller und Martin Krug schlagen Oliver Pocher und Sven Hannawald

Bereits zum dritten Mal hatte Filmproduzent Martin Krug zu seinem Film-Tennis-Cup für den guten Zweck geladen – und sich dabei auch selbst im Doppel mit seinen prominenten Gästen gemessen: Auf der einen Seite also Skisprung-Legende Sven Hannawald und ein kampfeslustiger Oliver Pocher ("Wenn ich nicht den Anspruch hätte, zu gewinnen, wäre ich fehlbesetzt") – auf der anderen "Bergdoktor"-Star Mark Keller und Gastgeber Martin Krug.

Monti Lüftner: Er inspirierte Martin Krug für den Film-Tennis-Cup

Die Idee zum Film-Tennis-Cup wurde – dank Zeitverschiebung – um halb zwei Uhr nachts vor dem Fernseher, genauer vor den US Open, geboren, erinnerte sich der Ex-Mann von Schauspielerin Veronica Ferres im Gespräch mit der AZ. "Zu dieser Zeit bekam ich jede Woche 20 Einladungen zum Golfen. Da wollte ich den Tennissport im Freizeitbereich wieder ein bisschen fördern." Inspiration für sein Charity-Turnier: der ganz ähnlich geartete, legendäre Monti-Cup, den Krugs guter Freund, der 2009 verstorbene Musikmanager Egmont "Monti" Lüftner über Jahrzehnte hinweg mit Promi-Größen wie Otto Waalkes veranstaltete.

Charity-Tennis-Turnier: 64.500 Euro gehen an karitative Zwecke für Kinder

Ebenso wie die anschließende "Players Night" inklusive Auktion stand das gesamte Promi-Turnier am Samstag im Zeichen des guten Zwecks: Der Erlös von stolzen 64.500 Euro ging an den Verein Kinderlachen, der kranke und hilfsbedürftige Zwergerl in ganz Deutschland und Österreich unterstützt und an die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München.

Für seinen alten Freund: Dieser Promi fährt nachts extra von Köln nach München

Und auch die prominente Gästeschar konnte sich sehen lassen: Oliver Pocher, der sich aktuell zum wiederholten Male öffentlich mit einer Ex-Frau streitet, war eigens für seinen langjährigen Freund Martin Krug noch in der Nacht von Köln nach München gefahren. "Martin kenne ich schon seit 25 Jahren, wenn er ruft, bin ich da", sagte der streitbare Komiker der AZ. Als Gewinner des Turniers ging schlussendlich der Sohn von Schauspieler Mark Keller, Aaron Keller hervor.

Und sein prominenter Vater? Während "Bergdoktor"-Kollege Hans Sigl parallel dazu in Kitzbühel den Golfschläger schwang, nahm Mark Keller zu diesem Anlass zum ersten Mal seit einem Jahr wieder den Tennisschläger zur Hand: "Sonst spiele ich gerade nur noch Padel."

Sky du Mont über seine Tennis-Freunde: "Die sind alle tot"

Nicht im Tennis-Dress, dafür lässig in Hemd und Jeans war auch Schauspieler Sky du Mont (79, "Das Kanu des Manitu") extra für den Film-Tennis-Cup aus Hamburg in seine ehemalige Heimat München gereist. "Für Tennis braucht man einen Kumpel, mit dem man spielt – die sind alle tot", gab sich der Schauspieler, der nächstes Jahr seinen 80. Geburtstag feiert, wie gewohnt freimütig. "Deswegen gehe ich jetzt eben alle zwei Tage ins Fitnessstudio."

Ebenfalls unter den prominenten Gästen am Samstag: die Schauspieler Sven Martinek, Eva Habermann, Mariella Ahrens und Jenny Elvers, sowie Radio-Legende Fritz Egner und Frédéric Prinz von Anhalt.