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Promis feiern in Kitzbühel: Felix Neureuther versteigert besonderes Erinnerungsstück

Am Wochenende feierten die Charity-Golfer der EAGLES ihr 12. Turnier in Kitzbühel – mit prominenter Unterstützung. VIPs wie Felix Neureuther und Marianne und Michael Hartl spendeten für den guten Zweck und sorgten damit für eine Rekord-Summe.
Sven Geißelhardt, Conny Konzack |
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Beim 12. Kitzbühel-Turnier der EAGLES haben Promis Geld für den guten Zweck gesammelt.
ABR-Pictures/W.Breiteneicher 10 Beim 12. Kitzbühel-Turnier der EAGLES haben Promis Geld für den guten Zweck gesammelt.
Prof. Dr. med. Matthias Anthuber und Simon Fisher
ABR-Pictures/W. Breiteneicher 10 Prof. Dr. med. Matthias Anthuber und Simon Fisher
Felix Neureuther
ABR-Pictures/W. Breiteneicher 10 Felix Neureuther
Hans Sigl
ABR-Pictures/W. Breiteneicher 10 Hans Sigl
Heidrun "Heidi" Beckenbauer und Susanne Schäfer, Witwe von Andreas Brehme
ABR-Pictures/W. Breiteneicher 10 Heidrun "Heidi" Beckenbauer und Susanne Schäfer, Witwe von Andreas Brehme
Johnny Logan und Auma Obama
ABR-Pictures/W. Breiteneicher 10 Johnny Logan und Auma Obama
NFL-Spieler Conor McDermott
ABR-Pictures/W. Breiteneicher 10 NFL-Spieler Conor McDermott
Carolin Gerdes-Röben, Doris Melchner und Ralf Berweiler
ABR-Pictures/W. Breiteneicher 10 Carolin Gerdes-Röben, Doris Melchner und Ralf Berweiler
Florian Gallenberger
ABR-Pictures/W. Breiteneicher 10 Florian Gallenberger
Marianne und Michael Hartl
ABR-Pictures/W. Breiteneicher 10 Marianne und Michael Hartl

Während am Freitag (5. Juni) und Samstag Schlagerstars wie Andrea Berg (60), Beatrice Egli (37) und Andy Borg (65) für den Schlagerboom auf der Bühne der Kitzbüheler Arena feierten, wurde es wenige Kilometer weiter etwas sportlicher. Im Golfclub Wilder Kaiser und Hotel Kitzhof fand das 12. Kitzbühel-Turnier der EAGLES Charity Golfer statt. Die Promis und geladenen Gäste zeigten sich in Geberlaune – Felix Neureuther (42) öffnete für die Versteigerung sogar seine ganz private Schatztruhe.

Rekord-Summe: So viel Spenden haben die EAGLES noch nie gesammelt

Unterstützt wurden an dem glamourösen Wochenende unter anderem die internationale Hilfsorganisation "Save a Child's Heart", die Beckenbauer-Stiftung, die Tabaluga-Stiftung und die Felix-Neureuther-Stiftung. Insgesamt kam eine Summe von 660.000 Euro zusammen – ein absoluter Rekord für den gemeinnützigen Verein EAGLES. Das hatten die Charity-Golfer vor allem einem unbekannten Spender zu verdanken, der anonym 250.000 Euro locker machte.

Prof. Dr. med. Matthias Anthuber und Simon Fisher
Prof. Dr. med. Matthias Anthuber und Simon Fisher © ABR-Pictures/W. Breiteneicher

Felix Neureuther spricht über Auswirkungen seiner Karriere

Felix Neureuther stellte für die Auktion ein besonderes Erinnerungsstück zur Verfügung: seinen Siegerhelm vom Kitzbühel-Slalom 2014. Für 7500 Euro wechselte der prominente Kopfschutz den Besitzer. Der einstige Ski-Star macht sich mit seiner Stiftung für mehr Bewegung bei Kindern stark: "Jeder von uns kann seinen Teil für eine gesündere Welt beitragen." Er selbst hat durch seinen früheren Hochleistungssport allerdings Konsequenzen zu spüren bekommen, wie er berichtete: "Nach meinen fünf Bandscheibenoperationen bin ich schon einen Zentimeter geschrumpft."

Marianne und Michael Hartl: Überraschendes Bühnen-Comeback für die EAGLES

Für die musikalische Unterhaltung des Wochenendes sorgte Johnny Logan (72). Der Weltstar heizte den EAGLES mächtig ein und schnappte Auma Obama (66), Halbschwester von Ex-US-Präsident Barack Obama, um mit ihr auf der Bühne das Tanzbein zu schwingen. Für eine Überraschung sorgten auch Marianne (73) und Michael Hartl (77). Eigentlich hatte sich das Volksmusik-Duo 2024 in den Ruhestand verabschiedet, doch für die EAGLES griffen sie wieder zum Mikrofon. Die Stimmung war ausgelassen, bei Marianne Hartls Jodel-Einlage tanzten die Gäste sogar auf den Tischen.

Damit ging ein gelungenes Charity-Wochenende für den gemeinnützigen Verein zu Ende. Welche weiteren Promis vor Ort mitgefeiert haben, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.

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