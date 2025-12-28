Film-Legende Brigitte Bardot ist tot

Trauer um Film-Legende Brigitte Bardot. Die Schauspielerin ist im Alter von 91 Jahren gestorben.

Die französische Film-Ikone Brigitte Bardot ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Dies teilte ihre Stiftung am Sonntagvormittag mit.

In den Fünfzigern war Bardot mit sinnlichen Rollen wie in "Und immer lockt das Weib" (1956) zu Weltruhm gelangt. Der Film war für damalige Verhältnis skandalös freizügig. Mehrere Szenen wurden in den USA zensiert. Regisseur Roger Vadim entdeckte die Französin – 1952 heirateten sie. Nach fünf Jahren war die Ehe gescheitert.

Todesursache noch nicht offiziell: Brigitte Bardot war im November in Klinik

In den vergangenen Wochen und Monaten hatte Brigitte Bardot immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Ende November wurde sie in eine Klinik im südfranzösischen Toulon eingeliefert, wo sie sich laut dem Radiosender Ici Provence und der Regionalzeitung "Var-Matin" mehr als zehn Tage aufhielt. Die genaue Ursache des Klinikaufenthalts wurde damals nicht öffentlich gemacht.

Brigitte Bardot und Gunter Sachs waren von 1966 bis 1969 verheiratet. Es war ihre dritte Ehe. © dpa

Bereits im Oktober war die Schauspielerin in demselben Krankenhaus behandelt worden. Medienberichten zufolge unterzog sie sich zu diesem Zeitpunkt einer Operation im Zusammenhang mit einer schweren Erkrankung.

Brigitte Bardot erklärte kurz vor ihrem 90. Geburtstag im September 2024 der "La Parisienne": "Ich kann kaum noch laufen, ich bin auf Krücken angewiesen, und tanzen fällt mir sehr schwer."

Vier Ehemänner, darunter Gunter Sachs

Ehemann Bernard d’Ormale (84) wich bis zuletzt nicht von Bardots Seite. Mit dem französischen Geschäftsmann und Gründer der Partei der extremen Rechten Front National (heute: RN, Rassemblement National) war sie seit 1992 verheiratet.

Aus ihren rechtsextremen Positionen machte Bardot kein Geheimnis. In den letzten Lebensjahren sorgte sie vor allem wegen menschenfeindlicher Äußerungen und Publikationen gegen Schwule, Frankreichs Linke, Obdachlose oder illegale Einwanderer für Schlagzeilen.

Bardots vierter Ehemann: Bernard d'Ormale © imago/Bestimage

Aus ihrer zweiten Ehe mit dem französischen Schauspieler Jacques Charrier (†88) stammt Bardots Sohn Nicolas-Jacques Charrier (65). Bardot hatte offen erklärt, keine ausgeprägten Mutterinstinkte zu verspüren. Ihr Sohn wuchs daher bei seinem Vater und den Großeltern auf und lebt heute in Norwegen.