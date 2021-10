"Fette Qualle": Daniela Katzenberger reagiert auf Bodyshaming

Daniela Katzenberger sagt gerne, was sie denkt - so auch in Bezug auf fiese Kommentare bei Instagram.

04. Oktober 2021 - 13:42 Uhr | Agnes Kohtz

Daniela Katzenberger hat keine Lust auf Bodyshaming im Netz. © imago images/Future Image

Am Sonntag hat Daniela Katzenberger (35) ein Bikinifoto von der gemeinsamen Bootstour mit Mann Lucas Cordalis (54) veröffentlicht. Eigentlich nichts Ungewöhnliches für die "Katze", doch einige User hielten es offenbar für nötig, mit beleidigenden Kommentaren auf das Bild zu antworten. Daniela Katzenberger machte daraufhin kurzen Prozess - und deaktivierte einfach die Kommentarfunktion. In ihrer Instagram-Story erklärte sie die Aktion: "Beste Funktion bei Instagram: 'Kommentare deaktivieren'. Darauf ein Stück Kuchen. Liebe Grüße, die fette Qualle." Offenbar hatte die TV-Persönlichkeit zurecht keine Lust, sich mit der Negativität ihrer Figur gegenüber weiter zu befassen. Das betonte sie auch in einer weiteren Instagram-Story: "Bevor ich mich aufrege, ist es mir lieber scheißegal." Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Dass Daniela Katzenberger mit ihrer Figur eigentlich sehr entspannt umgeht, hat sie bereits auf diversen Social-Media-Beiträgen bewiesen. Das bedeutet jedoch offensichtlich nicht, dass sie sich alles gefallen lässt und zeigt damit, dass sie Hass und Mobbing im Netz keine Plattform bieten muss.