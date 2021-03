Festnahme von Robert Geiss: Der TV-Millionär ist wieder frei und erklärt die Gründe

Schock für die Geissens: Millionär und TV-Star Robert Geiss wurde an einem Flughafen in Spanien von drei Polizisten festgenommen. Mittlerweile wurde er wieder entlassen. Was ist passiert?

Robert Geiss soll in Spanien festgenommen worden sein. Ehefrau Carmen erklärt auf Instagram geschockt, was vorgefallen ist. (Archivbild)

Eigentlich wollten die Geissens nur aus der Dominikanischen Republik nach Hause fliegen und erlebten dann einen Alptraum. Bei einem Zwischenstopp in Spanien wurde Familienoberhaupt Robert festgenommen, wie seine Ehefrau auf Instagram berichtete. Jetzt hat sich auch der Geschäftsmann zu Wort gemeldet.

Robert Geiss festgenommen: Warum wurde er von Polizisten abgeführt?

"Im Moment der erhaftung hab ich erstmal gedacht, dass wäre der VIP-Service, der kommt. Wir kommen gerade aus Dreharbeiten", sagt Robert Geiss im Gespräch mit RTL. Warum wurde er überhaupt abgeführt? "Ich wurde festgenommen wegen einer ganz uralten Geschichte, die mittlerweile 22 Jahre alt ist, die man versehentlich vergessen hat im Computer zu löschen. Am Ende des Tages ist die Geschichte damit jetzt erledigt, nur ich hab 30 Stunden dafür im Knast verbringen müssen", erklärt er weiter.

Auch auf Instagram meldet sich Robert Geiss bei seinen Fans zu Wort. "Ja Leute, wer jetzt schon im Knast gesessen hat, der braucht jetzt auch keine Schutzmaske mehr", sagt der TV-Millionär über sein Erlebnis. Er habe eine Nacht in einer etwa 25 Quadratmeter großen Zelle mit bis zu 25 Männern verbringen müssen. Deshalb wolle er so schnell wie möglich einen Coronatest machen. "Das, was ich da erlebt habe, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen."

Carmen Geiss nach Festnahme von Ehemann Robert geschockt

Carmen Geiss zeigte sich kurz nach der Festnahme ihres Mannes geschockt. "Dieses Erlebnis war für mich der absolute Alptraum und ich wusste erst nicht, ob ich es öffentlich machen soll oder nicht", schreibt sie über das Erlebnis.

Kurz nach der Festnahme hatte die Ehefrau des TV-Millionärs ein Video aufgenommen, das sie am Donnerstag (11.3) auf Instagram postete. Darin spricht sie auch darüber, warum ihr Robert ins Visier der Polizei geraten sein soll. "Wir sind in Madrid am Flughafen und Robert haben sie verhaftet, weil er angeblich vor 20 Jahren was gestohlen hat", erklärt sie in dem Clip.

Carmen Geiss geschockt: "Ich kann das alles nicht glauben"

Noch im Flieger sei Robert Geiss von drei Polizisten abgeführt worden. Carmen ist davon sichtlich mitgenommen und sagt weiter: "Ich kann das alles nicht glauben. Ich bin absolut geschockt. Die haben ihn aus dem Flieger rausgeholt mit drei Polizisten, wie einen Schwerverbrecher behandelt und er wird jetzt verhaftet. Das ist nicht normal, was ist das bitte für ein Land hier?"

Fans empfehlen Carmen, sich einen Anwalt zu nehmen. "Das ist ja ein Alptraum....nimm dir sofort einen Anwalt", schreibt ein Follower auf Instagram.