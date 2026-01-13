Kehrt Felix Neureuther auf die Skipiste zurück? Für viele TV-Zuschauer und Fans wäre das ein Traum. Mit Kumpel Philipp Nagel bespricht Neureuther jetzt sein mögliches Comeback. Der Bayer verrät auch, ob er sich einen TV-Besuch bei Günther Jauch vorstellen könnte.

Felix Neureuther spricht jetzt über ein mögliches Ski-Comeback und eine Teilnahme an einer bekannten RTL-Show.

Als Skirennläufer konnte Felix Neureuther (41) große Erfolge feiern. Der Bayer gewann in seiner Laufbahn fünf Weltmeisterschaftsmedaillen und ging bei 13 Weltcup-Rennen als Sieger hervor. Im März 2019 beendete er seine Karriere – Neureuther wollte sich vermehrt auf seine junge Familie konzentrieren. Ehefrau Miriam (35) sowie seine Kinder Matilda (8), Leo (5), Lotta (3) und der wenige Monate alte Mats sind sein ganzer Stolz. Ein Karriere-Comeback als Skirennläufer kam für den Vierfach-Vater bislang nicht infrage. Hat sich daran etwas geändert?

Felix Neureuther über mögliches Comeback auf der Skipiste

Sportreporter Philipp Nagel ist nicht nur ein guter Freund von Felix Neureuther, sondern auch ein großer Fan des einstigen Profisportlers. Im gemeinsamen Podcast " " fühlt der Journalist seinem Kumpel jetzt auf den Zahn. Er will Neureuther entlocken, ob er sich vorstellen könne, als professioneller Skirennläufer auf die Piste zurückzukehren. Erst sagt Neureuther "nein" – schränkt seine Aussage jedoch sofort wieder ein.

Philipp Nagel hakt bei Felix Neureuther nach: "Weißt du das oder vermutest du das?" Felix Neureuther meint: "Ich vermute es!" Beide Podcast-Kollegen brechen in Gelächter aus. Neureuther schließt ein mögliches Ski-Comeback also offenbar nicht komplett aus.

Ski-Legende ganz unschlüssig

Besteht Hoffnung, ihn künftig wieder im Rahmen von Wettkämpfen anfeuern zu können? Welche Voraussetzungen müssten erfüllt sein, damit Felix Neureuther noch einmal in den Rennzirkus zurückkehren wird? Diese Fragen beantwortet der 41-Jährige vorerst nicht.

Sieht man Felix Neureuther bald schon bei "Wer wird Millionär?" auf Günther Jauchs Ratestuhl? © imago/Bernhard Herrmann, Bildagentur Monn

Absage für Günther Jauch: Kein TV-Besuch von Felix Neureuther

Philipp Nagel würde seinen VIP-Kumpel gern wieder auf der Piste sehen – und beim Prominenten-Special von "Wer wird Millionär?". Auch in der aktuellen Podcast-Folge fragt Nagel deshalb nach. "Schauen wir mal. Glaube ich nicht", erklärt Neureuther.

"Ich wollte es nie machen"

Felix Neureuther wurde von RTL in den vergangenen Jahren mehrmals für die Quiz-Show angefragt:"Ich wollte es aber nie machen, da ich mich nie so beschämen wollte." Ob er sich doch noch auf den Ratestuhl von Günther Jauch traut? Jüngst waren Ex-Eiskunstläuferin Katarina Witt (60) und die Moderatoren Sonja Zietlow (57) oder Johannes B. Kerner (61) bei "Wer wird Millionär?" zu sehen.