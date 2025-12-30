Felix Neureuther über Gespräche mit Mutter Rosi Mittermaier: "Beim Papa war das anders"

Rosi Mittermaier war für ihre Herzlichkeit bekannt. Doch nach einem Erfolg auf der Skipiste wollte Felix Neureuthers Mutter nicht über seine Leistung sprechen. Neureuther verrät, welch Fragen Rosi Mittermaier viel dringlicher gewesen sind...

Seit er denken kann, steht Felix Neureuther (41) auf Skiern. Spätestens beim Weltcup-Sieg 2010 in Kitzbühel feierte er im Wintersport seinen großen Durchbruch. Er trat in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern Rosi Mittermaier (†72) und Christian Neureuther (76) und war bei allen wichtigen Rennen dabei. Den Draht nach Hause verlor der 41-Jährige dabei nie – Telefonate mit Mama Rosi waren legendär.

Felix Neureuther über Mutter Rosi Mittermaier: "Das Rennen war völlig egal"

Wenn Felix Neureuther nach einem Wettkampf seine Mutter anrief, stand Lob für seine Ski-Leistungen nicht im Fokus. "Das war nie so: 'Hey, das hast du gut gemacht', sondern das Rennen war völlig egal", erzählt der einstige Wintersport-Profi im Podcast " ". Was Rosi Mittermaier wirklich interessierte, seien die Eindrücke, Empfindungen und Erlebnisse ihres Sohnes gewesen. "Es ging nur drum: 'Wie ist denn das Hotel? Wie war das Wetter? Hast du was Gutes gegessen? Warst warm angezogen? Hast was erlebt?", so Felix Neureuther schmunzelnd.

Mütterliches Interesse: "Hast jemand Nettes kennengelernt?"

Auch habe Rosi Mittermaier Details aus dem Liebesleben ihres Sohnes wissen wollen. "Hast jemand Nettes kennengelernt?", sei eine weitere gängige Frage bei Telefonaten gewesen, meint Neureuther. Diese Frage hat sich wohl seit spätestens 2013 erübrigt: Der Ski-Profi machte seine Beziehung mit Miriam Neureuther (35) öffentlich. 2017 heirateten die beiden. Mittlerweile haben sie vier gemeinsame Kinder.

Felix Neureuther auf der Skipiste im Februar 2017. © imago/GEPA pictures

"Beim Papa war das natürlich ein bisschen anders"

Für Neureuthers Mutter seinen seine Wettkämpfe auf der Piste "so was von Wurst" gewesen: "Das war wirklich gar nicht ein Thema". Doch der 41-Jährige betont: "Beim Papa war das natürlich ein bisschen anders, weil der natürlich auch noch viel tiefer im Skisport drin war." Bei Telefonaten mit seinem Vater Christian Neureuther habe sich das Gespräch "dann schon auch um materialtechnische Dinge gedreht, oder wie das Rennen gelaufen ist. Aber auch nie so in der Herde ehrlich gesagt".

Schlussendlich stand für Felix Neureuthers Eltern stets ihr Sohn im Vordergrund – nicht seine Leistungen als Skirennläufer. "Wenn du so reflektierst, so rückblickend, das war schon Wahnsinn, dass der Sport an sich gar nicht das Entscheidende war", stellt der berühmte Bayer fest.

Rosi Mittermaier und Christian Neureuther im Dezember 2016. © imago/APress

Erinnerungen an Rosi Mittermaier (†): "Extrem herzlicher Mensch"

Seine Mutter trägt Neureuther bis heute tief im Herzen. Die beliebte Ski-Ikone verstarb am 4. Januar 2023 im Alter von 72 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Immer wieder erinnert Felix Neureuther an seine geliebte Mutter. "Ich hatte wirklich viel Glück im Leben. Ich habe tolle Eltern, hatte eine wahnsinnig tolle Mama, die ich überhaupt niemals irgendwie als Doppel-Olympiasiegerin wahrgenommen habe, sondern einfach als extrem herzlichen Menschen", schwärmte er im Juli.