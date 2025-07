Felix Neureuther ganz emotional: So schwärmt er über Mama Rosi Mittermaier

Im Januar 2023 erlag Rosi Mittermaier ihrer schweren Krebserkrankung. Die sympathische Skisportlerin hinterließ eine trauernde Familie, die sie noch immer jeden Tag schmerzlich vermisst. Sohnemann Felix Neureuther findet nun besonders rührende Worte für seine Mutter – und bringt dabei auch seinem Vater Christian Neureuther viel Dankbarkeit entgegen.

Felix Neureuther ist ein echter Familienmensch: Der 41-Jährige hat mit Ehefrau Miriam Neureuther (35) vier gemeinsame Kinder und geht in seiner Vaterrolle auf. Auch aus der großen Liebe zu seinen Eltern Rosi Mittermaier (†72) und Christian Neureuther (76) macht er kein Geheimnis. Nun findet der Vierfachpapa in seinem Podcast besonders rührende Worte für Mutter und Vater – und zeigt sich für seine familiären Wurzeln ausnehmend dankbar.

Felix Neureuther über Mama Rosi: "Als extrem herzlichen Menschen"

In einer neuen Ausgabe vom Podcast "Pizza & Pommes" ist Paralympics-Sportlerin Denise Schindler (39) zu Gast. Moderator Philipp Nagel möchte von der 39-Jährigen und seinem Podcast-Kollegen Felix Neureuther wissen: "Was möchtet ihr als Nächstes noch leisten?" Für Denise Schindler ist die Antwort ganz klar: "Also ich würde ganz gerne der paralympischen Bewegung viel zurückgeben." Der medienerprobte Radprofi möchte vor allem Aufklärung betreiben und Nicht-Betroffene mit den besonderen Herausforderungen paralympischer Sportler vertraut machen.

Felix Neureuther beantwortet die Frage daraufhin ebenfalls: "Ich bin ein Stück weit ein Getriebener, weil ich nie aufhören will, zu lernen." Daraufhin wird der Vierfachpapa emotional: "Ich hatte wirklich viel Glück im Leben. Ich habe tolle Eltern, hatte eine wahnsinnig tolle Mama, die ich überhaupt niemals irgendwie als Doppel-Olympiasiegerin wahrgenommen habe, sondern einfach als extrem herzlichen Menschen. Einen Vater, der auch immer weitergegangen ist, der das vorgelebt hat und uns natürlich auch nach wie vor vorlebt. Und auch ein riesengroßes Vorbild ist."

Felix Neureuther mit Ehefrau Miriam und seinen Eltern Rosi Mittermaier und Christian Neureuther. Der 41-Jährige empfindet große Dankbarkeit für seine Familie. © imago/Eibner Europa

Felix Neureuther emotional: "Nie Dinge für selbstverständlich nehmen"

Für Felix Neureuther ist klar: "Deswegen braucht man schon Glück, meines Erachtens. Oder man soll sich glücklich schätzen, sagen wir es mal so. Und nie Dinge für selbstverständlich nehmen. [...] Und ich bin insofern ein Getriebener, weil mich das schon sehr geprägt hat."

Der 41-Jährige fühlt sich bis heute von Papa Christian Neureuther inspiriert: "Und das sagt mir mein Vater bis heute: 'Du wirst niemals aufhören, zu lernen.' Und wenn Du im Kopf so weit bist, dass Du immer wieder neue Dinge auch lernen willst und den Mut hast, neue Dinge zu lernen, auch mit 76, wie es mein Papa ist, oder mit 60, 70, 50, 40... Es ist ja nie zu spät." Über diese große Wertschätzung dürfte sich Christian Neureuther sicher sehr gefreut haben.