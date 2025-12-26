Felix Neureuther: Strikte Konsequenzen durch Mutter Rosi Mittermaier (†)

Felix Neureuthers Mutter Rosi Mittermaier (†) galt als liebevolle Frau. Doch bei einem Thema verstanden die Ski-Ikone und ihr Mann Christian Neureuther keinen Spaß. Ihr berühmter Sohn klärt auf.

Als Sohn zweier erfolgreicher Ski-Stars hatte es Felix Neureuther (41) nicht immer einfach. Zwar hatte er als "Nepo-Baby" für seine eigene Karriere viele Vorteile – doch es dauerte seine Zeit, bis er den "Sohn von"-Stempel erfolgreich abschüttelte. Seine berühmten Eltern Rosi Mittermaier (†72) und Christian Neureuther (76) störte es, dass Neureuther anfangs nicht aus ihrem Schatten treten konnte.

Image als "Sohn von": Eltern von Felix Neureuther "sauer und enttäuscht"

Zu Beginn seiner Karriere fand Felix Neureuther in den Medien als "Sohn von Rosi Mittermaier" oder "Sohn von Christian Neureuther" statt. Er selbst habe das oft nicht so wahrgenommen. Seine Eltern hingegen umso mehr – und deren Begeisterung hielt sich in Grenzen.

"Mein Papa und auch die Mama, die waren ehrlich gesagt die, die dann so sauer und enttäuscht waren", verrät Felix Neureuther im Podcast " ". Nachdem der heute 41-Jährige 2010 sein erstes Weltcup-Rennen in Kitzbühel gewonnen hatte, seien seine Eltern wütend gewesen. Der Grund? Weil über ihn als "Sohn von" berichtet wurde, hatten sie den Eindruck, dass Felix Neureuther seine eigenen Erfolge abgesprochen werden.

Vater und Mutter ziehen Konsequenzen: "Jetzt passt mal auf"

Der einstige Ski-Profi erzählt: "Der Papa und die Mama, die haben dann wirklich auch die Journalisten angerufen und gesagt: 'Jetzt passt mal auf. Natürlich ist das der Sohn von der Rosi und vom Christian. Aber trotzdem: Das ist der Felix! Das hat er selbst geschafft!'" Neureuthers Eltern haben also Konsequenzen gezogen, selbst zum Hörer gegriffen und dadurch Initiative gezeigt.

Felix Neureuther mauserte sich schnell vom Promi-Sohn zum erfolgreichen Skirennläufer. © imago/GEPA pictures

Sie seien sehr engagiert gewesen, die Dinge richtigzustellen und "zu regeln". Dass ihr Sohn nicht beim eigenen Vornamen genannt wurde, habe ihnen nicht gepasst.

Erfolge von Promi-Sohn lassen nicht lange auf sich warten

Doch lange mussten Rosi Mittermaier und ihr Mann nicht für ihren Sohn in die Bresche springen. Durch seine Leistungen im Skisport hatte er sich schnell als eigene Marke etabliert: "Ich hab dann gemerkt, umso erfolgreicher du wirst, desto weniger wird davon gesprochen, dass du der 'Sohn von' bist."

Im Laufe der Zeit habe sich der Spieß sogar umgedreht. Felix' Erfolge führten dazu, dass er im Hause Neureuther zum großen Star wurde. Der Bayer erzählt: "Meine Eltern haben dann immer gesagt, für sie ist es das Schönste, wenn es dann heißt: 'Ah, schau, das sind die Eltern von Felix Neureuther.'"

Rosi Mittermaier und Christian Neureuther im Juli 2019. © imago/APress

Zwischen Windeln und Ehepflichten: Felix Neureuthers neues Leben

Im März 2019 gab Felix Neureuther sein Karriere-Aus als Skirennläufer bekannt. Seitdem konzentriert sich der 41-Jährige vermehrt auf seine Rolle als Vater und Ehemann. Mit seiner Frau Miriam (35) hat der Bayer vier gemeinsame Kinder. Die Töchter Matilda (8) und Lotta (3) sowie Söhnchen Leo (5) und der wenige Monate alte Mats sind sein ganzer Stolz. Für ihren Erziehungsstil wurden Felix und Miriam Neureuther vor Kurzem sogar von einem Experten gelobt.