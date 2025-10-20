Felix Neureuther provoziert Olympia-Reiterin: "Gestern geritten, heute mit Fritten"

Im Gespräch mit einer bekannten Dressurreiterin sorgt der einstige Profisportler für Provokationen. Auch Felix Neureuthers Tochter Matilda wird Thema.

Nach seinem Karriere-Aus als Skirennläufer im März 2019 hat Felix Neureuther (41) als Podcaster eine neue Berufung gefunden. Regelmäßig führt der einstige Profisportler hierbei mit Promi-Kollegen tiefsinnige Gespräche. Dass es da auch mal emotional werden kann, wurde zuletzt im Austausch mit Monika Gruber (54) deutlich.

Der Kabarettistin kamen die Tränen, als Neureuther über seine Familie sprach. Nun lockt der Vierfach-Papa erneut Emotionen aus einer Gesprächspartnerin hervor. Doch dieses Mal schafft er es nicht, zu rühren – der 41-Jährige sorgt gar für Provokationen.

Felix Neureuther: "Gestern noch geritten, heute schon mit Fritten"

In einer aktuellen Folge seines Podcasts " " ist Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl (39) zu Gast. Zufrieden blickt die vierfache Olympiasiegerin auf ihre Karriere zurück und spricht über ihre große Liebe zu Pferden. Neureuther, der selbst großer Tierfreund ist, meint: "Das ist jetzt vielleicht ein makaberes Thema, aber ich bin letztens an einer Metzgerei vorbeigefahren, und da hab ich ein Schild vorne gelesen, da stand: 'Gestern noch geritten, heute schon mit Fritten.'"

Neureuther spielt also auf die Produktion und den Verkauf von Pferdefleisch an. "Da dachte ich: 'Oh Gott, was ist da denn los?' Also es gibt ja Menschen, für die ist so ein Pferd das Gleiche wie ne Kuh oder so", schildert der 41-Jährige erschrocken. Bei seiner Gesprächspartnerin scheint das Thema gar nicht gut anzukommen.

Im Gespräch mit Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl sorgt Felix Neureuther für Provokationen. © imago/STL

Dressurreiterin zu provokantem Felix Neureuther: "Tiere sind meine Freunde"

"Da hast du dir jetzt ja ein gutes Thema ausgesucht", meint von Bredow-Werndl in schnippischem Unterton. "Ich ess ja seit meinem vierten Lebensjahr kein Fleisch, eben genau aus diesem Grund, weil Tiere einfach meine Freunde sind", betont die Dressurreiterin. Die 39-Jährige erklärt: "Ich hab mit vier Jahren aus eigener Überzeugung gesagt: 'Ich kann meine Freunde nicht essen' und hab nie wieder Fleisch gegessen."

Felix Neureuther privat: Was er jetzt über Tochter verrät

Von Bredow-Werndl spricht im Weiteren über ihre Kindheitstage und frühe Tierliebe. Das erinnert Felix Neureuther an seine Familie: "Es ist so spannend, weil meine Tochter – die älteste – die liebt Pferde über alles. Die ist so ne richtige Tier- und Pferde-Freundin. Also alles, was mit Tieren zu tun hat, ist für sie absolut heilig."

Tochter Matilda ist mittlerweile acht Jahre alt. Neureuther schwärmt: "Es ist schon erstaunlich, was Tiere oder auch Pferde mit Kindern machen können. Dieses Leuchten in den Augen, dieses unfassbare Glück. [...] Ich hab das Gefühl, so ein Pferd kann auch ein unglaublicher Rückzugsort sein für Menschen."

Felix und Miriam Neureuther haben vier gemeinsame Kinder. Das älteste Kind ist ihre Tochter Matilda. © imago/Sven Simon

Jessica von Bredow-Werndl: "Hab da geweint"

Bredow-Werndl teilt diese Meinung und kann Matildas frühe Verbundenheit mit Pferden bestens nachempfinden: "Ich habe als Kind, wenn ich Ärger mit meinen Eltern hatte, mich immer bei meinem Pferd verkrochen. Und ich hab da geweint und immer meinen Frust von der Seele geredet."

Dass seine Tochter ein Herz für Tiere hat, dürfte Felix Neureuther gefallen. Matildas künftige Nutzung sozialer Medien im Jugendalter ist dem Naturfreund hingegen – schon jetzt – ein Dorn im Auge.