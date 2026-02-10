Felix Neureuther zeigt sich von seiner fiesen Seite. Der sonst so sympathische Bayer erteilt einem Kumpel einen unschönen Auftrag. Warum das schon fast an Sabotage grenzt...

Seit seinem Karriere-Aus als Skirennläufer fokussiert sich Felix Neureuther (41) vollends auf seine Familie. Auch für Promi-Kumpels wie Bastian Schweinsteiger (41) räumt der lebensfrohe Bayer viel Zeit ein. Bei seinen Freunden gilt Neureuther als herzlich, empathisch und wohlwollend. Doch wenn er will, kann der 41-Jährige auch ganz anders...

Felix Neureuther plant fiese Aktion: "Müssen den Jungen ein bisschen kitzeln"

Felix Neureuthers guter Freund und Sportjournalist Philipp Nagel hat jetzt erfahren müssen, wie fies sein Kumpel sein kann. Im gemeinsamen Podcast " " geben sich die beiden regelmäßig Challenges, die der jeweils andere im Gespräch mit einem Podcastgast erfüllen muss. In einer aktuellen Folge ist Bobsportler Johannes Lochner (35) zu Gast und Neureuther verlangt von Nagel, er solle den 35-Jährigen falsch anmoderieren. Die Aufgabe besteht darin, Lochner den Podcasthörern nicht mit seinen eigenen Erfolgen vorzustellen, sondern mit den Erfolgen seines großen Bob-Konkurrenten Francesco Friedrich (35). Das solle dem "Pizza & Pommes"-Gast ein unschönes Gefühl vermitteln – "wir müssen den Jungen schon ein bisschen kitzeln", witzelt Felix Neureuther.

"Der will es mir einfach reindrücken"

In gewisser Weise will er also Philipp Nagels Anmoderation sabotieren. Eine gewollt fiese, aber lustige Aktion, weiß auch Neureuthers Kumpel. Nagel erklärt sich bereit, die Challenge durchzuziehen – sein berühmter Podcast-Kollege kann sich ein Lachen dabei nicht verkneifen.

Johannes Lochner wird Opfer eines fiesen Plans von Felix Neureuther. Wie reagiert der Bobsportler? © imago/Hentschel

Als Johannes Lochner virtuell zugeschaltet wird, merkt der Bobfahrer schnell, dass er bewusst provoziert werden soll. In Bezug auf Philipp Nagel meint der 35-Jährige: "Der will es mir einfach reindrücken" – nicht im Klaren darüber, dass die Aktion auf Neureuthers Mist gewachsen ist.

Felix Neureuthers Plan geht auf: "Unglaublich"

Felix Neureuther ist es ein Spaß, zuzuhören, wie sich die erteilte Aufgabe für Philipp Nagel wortwörtlich als Challenge entpuppt. Nach Lochners Bemerkung in Bezug auf Nagel schlachtet er die Situation weiter aus: "Ja, so ist er, der Philipp. Das ist unglaublich." Neureuthers Plan ist aufgegangen – ein leicht unangenehmer Moment ist entstanden, der jedoch zu herzhaften Lachern führt.

Felix Neureuther ist sich für keinen Scherz zu schade. © imago/Beautiful Sports International

Philipp Nagel nimmt seinem Promi-Kumpel die Aktion nicht übel. Er kennt den einstigen Skirennläufer gut genug, um zu wissen, dass er für jeden Spaß zu haben ist.