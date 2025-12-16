Felix Neureuther: Geheimes Tattoo blitzt hervor – Eltern sollten es nicht sehen

Erstmals gibt es freie Sicht auf Felix Neureuthers Jugendsünde. Vor 15 Jahren ließ sich der ehemalige Ski-Star im Männer-Urlaub ein Tattoo stechen – mit schlüpfrigem Bezug. Darüber sprechen will Neureuther lieber nicht. Ein Stammtisch-Kumpel hingegen schon...

Bei der ARD-Sendung "Klein gegen Groß" blitzte bei Felix Neureuther (41) am Samstagabend plötzlich ein Detail auf, das der frühere Ski-Star jahrelang mit größter Sorgfalt verborgen hatte: sein Tattoo am linken Oberarm.

Oberarm-Tattoo jahrelang verborgen

Bei einem sportlichen Duell mit zwei Schülerinnen kam das gut gehütete Geheimnis ans Licht. In der beliebten Samstagabendshow traten Miriam (35) und Felix Neureuther gegen Sarah und Lotte (beide 9) aus Mannheim an.

Die Aufgabe: ein "Ball-Stab-Wechsel-Duell" in Liegestützposition. Eine schweißtreibende Angelegenheit – und am Ende eine klare Sache. Mit drei Punkten Vorsprung setzten sich die beiden Neunjährigen durch und ließen die prominenten Gegner hinter sich.

Die Schülerinnen Sarah und Lotte duellierten sich in Kai Pflaumes Show mit Miriam und Felix Neureuther. © NDR/Thorsten Jander

Rosi Mittermaier und Christian Neureuther sollten es nicht sehen

Mitten im Duell rutschte Felix Neureuthers T-Shirt ein wenig nach oben und gewährte einen seltenen Blick auf sein sonst streng gehütetes Tattoo. Ein Motiv, das der Garmischer jahrelang selbst bei größter Hitze konsequent verborgen hielt – und das vor allem seine berühmten Eltern Rosi Mittermaier (†72) und Christian Neureuther (76) nicht sehen sollten.

Stammtisch-Bruder Uli Maurer verrät Geheimnis

Der Grund: eine Jugendsünde aus dem Jahr 2010. Neureuther brachte damals das dauerhafte Souvenir aus einem Miami-Urlaub mit nach Hause. "Das wollte er mit den Shirts vor seinen Eltern verbergen", erzählte Neureuthers enger Freund und Ex-Eishockey-Spieler Uli Maurer einmal in einem AZ-Interview.

"Aparillos"-Schriftzug mit zweideutigem Bezug

Das Tattoo trägt den Schriftzug "Aparillos 6". Laut Maurer handelt es sich dabei um den Namen ihres gemeinsamen Stammtischs, ergänzt um eine persönliche Zahl. Bei Neureuther ist es die Sechs, bei Maurer die Sieben.

Der Begriff wird umgangssprachlich jedoch auch zweideutig verwendet. "Apparillos" (mit zwei "P") bedeutet im Spanischen etwa "großes Ding". Mauer sagte lachend der AZ: "Wir lassen uns doch nicht vorschreiben, wie man was zu schreiben hat."

Für Felix Neureuther selbst bleibt das Thema weiterhin heikel. Öffentlich äußert er sich lieber nicht. Als er im vergangenen Jahr in der Late-Night-Show "Inas Nacht" auf das Tattoo angesprochen wurde, verweigerte er trotz mehrfacher Nachfragen jede Auskunft zum Motiv. Umso bemerkenswerter, dass das Geheimnis nun ausgerechnet in der ARD-Show "Klein gegen Groß" sichtbar wurde.