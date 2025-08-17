Felix Neureuther ernüchtert: "Ziele sind weg"

Felix Neureuther blickt gern auf seine Karriere als Skirennläufer zurück. Doch die Rolle als Vater ist heutzutage sein größter Triumph. Jetzt spricht er plötzlich von fehlenden Zielen und mangelndem Antrieb. Was hat es damit auf sich?

Felix Neureuther (41) beendete seine Karriere als Skirennläufer im März 2019. Als Grund nannte er damals, sich vermehrt seiner Familie widmen zu wollen. Neureuther und seine Frau Miriam (35) sind seit Sommer 2013 ein Paar – im Dezember 2017 wurde geheiratet. Mit seiner Liebsten hat der einstige Skirennläufer vier gemeinsame Kinder. Die Töchter Matilda (7) und Lotta (3) sowie Sohnemann Leo (5) durften sich im März dieses Jahres über einen Bruder namens Mats freuen. Felix Neureuther geht in seiner Vaterrolle förmlich auf. Seiner großen Leidenschaft, dem Skifahren, geht er als Hobby noch immer nach – wenn auch deutlich seltener als früher. Wie er jetzt verrät, liegt das nicht nur an seinen Vaterpflichten.

Felix Neureuther ernüchtert: "Ziele sind jetzt irgendwie weg"

Wohingegen Felix Neureuther noch vor wenigen Jahren tagtäglich auf Skiern stand, hat sich sein Verhältnis zum Wintersport mittlerweile "geändert". In einer Podcastfolge von " " sagt er hierzu: "Weil du als Leistungssportler ganz anders abliefern musst." Als es sein Job war, die Pisten herunterzudüsen, habe er von Grund auf den Antrieb gehabt, ständig zu trainieren. "Du hast ja immer ein ganz klar gestecktes Ziel vor Augen, dass du Wettbewerbe gewinnen willst. Da zieht’s dich halt jeden Tag zum Training hin", so der 41-Jährige. Da er heute beruflich nicht mehr Ski fährt, sei das natürlich anders geworden: "Diese Ziele sind jetzt irgendwie weg."

Fokus von Felix Neureuther hat sich verschoben: "Ganz was anderes"

Felix Neureuther gibt ehrlich zu, sich immer öfter zu fragen: "Warum soll ich eigentlich noch draufstehen auf den Skiern? Also warum noch maximale Leistung körperlich bringen? Also warum?" Er hinterfragt heute also den Sinn vom Skifahren. Der 41-Jährige meint, er gehe hin und wieder noch "auf die Piste", weil er "die Bewegung" brauche. "Aber der Leistungsgedanke bezieht sich jetzt eher auf die Familie. Und das ist schon ganz was anderes natürlich", betont Neureuther.

Als Skirennläufer feierte Felix Neureuther große Erfolge. Sein größter Triumph ist heutzutage seine Familie. © imago/Gepa pictures

Als Hobby sei das Skifahren also nach wie vor ein wichtiger Bestandteil in Felix Neureuthers Leben. Doch die Disziplin, die er früher in den Sport gesteckt hat, habe sich mittlerweile auf sein Dasein als Vater verschoben. Optimal sei für Neureuther, wenn er mit seiner Familie gemeinsam Ski fährt. Denn dann kann er seine sportliche Leidenschaft mit gemeinsamer Zeit mit seinen Kindern verbinden.

Nicht nur Skifahren: Wo es Felix Neureuther hinzieht

Wenn sie nicht gemeinsam die Piste herunterdüsen, liebt es Neureuther auch, mit seinem Nachwuchs wandern zu gehen. Oft zieht es die Familie dann in nahe gelegene Wälder – rund um Neureuthers Heimat Garmisch-Partenkirchen oder im Berchtesgadener Land. Gerade im Sommer muss natürlich auch ein Gang zur nächsten Eisdiele drin sein.

Felix Neureuther und seine Frau Miriam schweben im Familienglück. Das Paar hat insgesamt vier Kinder. © imago/Sven Simon

Klar ist, Zeit mit seiner Familie zu verbringen, ist Felix Neureuther enorm wichtig. Wie genau die Freizeitgestaltung schlussendlich aussieht, dürfte erst einmal zweitrangig sein, solange er seinen Nachwuchs um sich hat.