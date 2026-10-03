Feierten gemeinsam auf der Wiesn: So lebt Leni Klum mit Partner Aris Rachevsky

Alles begann mit einem Vogue-Cover, das Leni Klum 2020 gemeinsam mit Modelmama Heidi zierte. Seitdem ist die hübsche Klum-Tochter aus der Modewelt nicht mehr wegzudenken. Aber was ist privat über Leni Klum bekannt und wer ist ihr Freund Aris, der sie auch auf die diesjährige Wiesn begleitet hat?

Heidi Klum zählt zu den erfolgreichsten Topmodels der Welt und seit 2020 tritt auch ihre älteste Tochter Leni in diese Fußstapfen. Die 22-Jährige stolzierte bereits über internationale Laufstege und war das Gesicht großer Werbekampagnen. Auf der Wiesn 2026 war sie gemeinsam mit Freund Aris zu Gast. Was ist über diese Beziehung bekannt und wie tickt Leni Klum privat wirklich?

In den USA geboren und aufgewachsen: Das ist über Leni Klum bekannt

Leni Klum wurde am 4. Mai 2004 in New York City geboren. Ihr Vater ist der italienische Formel-1-Manager Flavio Briatore, mit dem Heidi Klum bis Februar 2004 zusammen war. Die Trennung erfolgte also, als sich Leni Klum noch im Bauch ihrer Mutter befand.

2009 wurde der Model-Spross dann vom Sänger Seal adoptiert und erhielt den zweiten Vornamen Olumi. Aus Heidi Klums Ehe mit Seal hat Leni die Halbgeschwister Henry (*2005), Johan (*2006) und Lou (*2009). Ihr leiblicher Vater Briatore schenkte ihr den Halbbruder Nathan (*2010).

Modelkarriere von Leni Klum: Die größten Erfolge von Heidi Klums Tochter

Nachdem Heidi Klum die Gesichter ihrer Kinder lange Zeit verborgen hatte, endete das Versteckspiel im Jahr 2020. Gemeinsam mit ihrer berühmten Mutter zierte Leni Klum im Dezember das Cover der deutschen Vogue. Ihr Debüt auf der Berliner Fashion Week 2021 sowie weitere Magazin-Cover, unter anderem für Glamour und Harper’s Bazaar, folgten. Seit dem 1. Februar 2020 ist Leni Klum auf Instagram aktiv und freut sich dort über 1,8 Millionen Follower (Stand: Oktober 2026).

Leni Klum mit Mama Heidi beim "HeidiFest" 2026 in München. © imago/APress International

Mehrfach war Leni Klum auch bei "Germany’s next Topmodel" zu Gast und unterstützte ihre Mutter in der beliebten Casting-Show. Ihre gemeinsame Mama-Tochter-Werbekampagne für die italienische Dessous-Marke "Intimissimi" löste im Herbst 2022 ein großes Medienecho aus: Darin waren die Schönheiten Seite an Seite in sexy Unterwäsche zu sehen, was manche Kritiker als unangemessen empfanden.

Langjährige Beziehung: Wer ist Leni Klums Freund Aris Rachevsky?

Bereits seit 2019 geht Leni Klum mit ihrem Freund, dem Eishockey-Spieler Aris Rachevsky, durchs Leben. Gemeinsame Auftritte des Paares haben eher Seltenheitswert – doch zur Wiesn 2026 erschien das Paar zusammen in München. Im Käfer-Zelt feierten sie ausgelassen mit Freunden und ließen sich bayerische Köstlichkeiten schmecken.

Leni Klum auf dem Oktoberfest 2026. © BrauerPhotos/Dominik_Beckmann

Aris Rachevsky stammt selbst aus einer High-Society-Familie, weshalb er von der Prominenz seiner Liebsten nicht eingeschüchtert sein sollte. Aris‘ Mutter Rhea Rachevsky ist Künstleragentin in Hollywood, sein Vater Spiros Poros arbeitet als bekannter Fotograf. Der Stammbaum von Leni Klums Freund soll sogar bis zum russischen Zaren Alexander II. zurückgehen.

Aris Rachevsky mit Freund in München auf dem Weg zum Oktoberfest. © instagram/arisrachevsky

Studium und Kochschule: Wofür begeistert sich Leni Klum?

Im Sommer 2026 wurde bekannt, dass Leni Klum ihr Studium der Innenarchitektur an der New York City University erfolgreich beendet hat. Ihren akademischen Grad erarbeitete sich die Schönheit hauptsächlich online, wodurch sie parallel weiterhin als Model aktiv sein und reisen konnte.

Doch die wahre Leidenschaft des Multitalents ist das Kochen. Leni Klum verriet im Gespräch mit dem "Daily Front Row"-Magazin, dass dies ein fester Bestandteil ihres Alltags sei und sie ihre Skills an einer Kochschule weiter ausbauen möchte. Seit einem Auftritt bei "Germany’s next Topmodel" im Jahr 2021 ist außerdem bekannt, dass Leni Klum die amerikanische Gebärdensprache beherrscht.