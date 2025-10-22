Fashion-Party am Tegernsee: Münchner Promis treffen sich in Luxushotel

Unternehmerin Tanja Ehrmann (Bo Redley) lädt zum Fashion-Talk ins Parkhotel Egerner Höfe am Tegernsee. Die geladenen Promis holen sich modische Inspirationen.

Gute Gespräche kommen zum Glück nie aus der Mode, auch nicht in Zeiten von Instagram und Co. Dies wurde am Dienstagabend am herrlichen Tegernsee deutlich. Mode-Unternehmerin Tanja Ehrmann hatte gemeinsam mit "Bunte"-Chefredakteur Robert Pölzer zum ersten "Bunte x Bo Redley Fashion Talk" ins Parkhotel Egerner Höfe in Rottach-Egern geladen. Im Gespräch mit der renommierten Mode-Journalistin Petra Pfaller gaben die beiden Mode-Ladys einen Einblick in die Geheimnisse der Modewelt und die aktuellen Fashion-Trends.

Birkenstock, Klose, Sixt, Mathe und Schön unter den Promi-Gästen

Tanja Ehrmann konnte gemeinsam mit ihrem Mann, dem Unternehmer Christian Ehrmann (CEO "Ehrmann" und Inhaber "Parkhotel Egerner Höfe"), zahlreiche VIPs aus Wirtschaft, Sport, Showbiz, Society und natürlich aus der Fashionbranche begrüßen. Zu den Gästen zählten Stephanie Gräfin von Bruges-Pfuel, Vanessa Birkenstock (Sandalen-Dynastie), Mietwagen-Unternehmerin Regine Sixt, Sylwia Klose (Frau von Miroslav Klose), Patricia Riekel (Vorsitzende der "Tribute to Bambi Stiftung"), Charity-Lady Saskia Greipl-Konstantinidis, Sibylle Schön (CEO Aigner), Unternehmerin Karin Holler, Designerin Kinga Mathe, Moderatorin Dr. Sabine Piller mit ihrem Mann Ralph Piller, Moderatorin Alexandra Polzin mit Mann Gerhard Leinauer, Unternehmerin Paulina Falke ("Casa Corpo") sowie Sunny Randlkofer ("Dallmayr") mit Tochter Lilian (25).

Tanja Ehrmann: Bo Redley startete vor elf Jahren auf 25 qm in Solln

Im Talk erzählte Tanja Ehrmann dann nicht nur ihre Erfolgsstory, die vor elf Jahren in einem kleinen 25 qm großen Store in München-Solln begann ("Es war eher ein Pavillon als ein Store"), sondern erzählte auch, was "Bo Redley" so besonders macht. Das Konzept lautet "leiser Luxus": Zum einen sind es bekannte Marken wie Missoni, zum anderen hochwertiger Strick und Cashmere. Und drittens setzen wir auf "Feinschmecker" und Insider bzw. Exzentriker wie zum Beispiel die Brand Thom Browne, um den ich wirklich gekämpft habe. Er wollte zunächst nicht an so eine kleine Metropole wie den Tegernsee", meinte sie lachend.

"Im Trend für den Herbst liegen zudem Westen, XXL-Schals, festliche Looks mit viel Paillette und Glitzer wie zum Beispiel von Missoni", so Tanja Ehrmann und Petra Pfaller ergänzte: "Die Farbe der Saison ist Deep Plum bzw. Burgundy, Viele der Damen kennen das sicherlich noch als Weinrot oder Bordeaux."

Aigner-CEO und Kaffee-Gräfin kommen zum Tegernsee

"Es ist schön, für eine Mode-Veranstaltung an den herrlichen Tegernsee hinauszukommen", freut sich auch Sibylle Schön (CEO des Modelabels Aigner), die von ihrem Mann Dr. Carsten Strohdecker begleitet wurde.

Eine Premiere war es für Kaffee-Gräfin Stephanie von Pfuel: "Mein erster Event hier bei Bo Redley. Ich war oft eingeladen, aber es hat zeitlich leider nie geklappt. Umso mehr freue ich mich, heute hier zu sein, denn ich bin sehr modebegeistert. Auf der Skala von 1 bis 10 bin ich mindestens eine neuneinhalb", meinte sie lachend.

"Mode ist mein Metier, ich schätze Tanja Ehrmann sehr und wir beide nutzen jede Gelegenheit, um uns gegenseitig zu unterstützen", so Designerin Kinga Mathe.

Gut aufgehoben war auch Saskia Greipl-Konstantinidis: "Tanja Ehrmann ist meine beste Freundin, Fashion ist meine große Liebe und Bunte ist meine Lieblingszeitschrift. Und Bo Redley ist, neben der Münchner Maximilianstraße, meine Lieblings-Shoppingdestination. Insofern passt es heute perfekt", meinte sie schmunzelnd.

PR-Experte Benjamin Bartz, der dezent im Hintergrund das Konzept und die Inszenierung des Abends verantwortete, zeigte sich glücklich über den gelungenen Abend: "Wir freuen uns sehr über den regen Zuspruch der Gäste. Tanja Ehrmann hat mit ihrem unverwechselbaren Stil und dem einzigartigen Konzept von Bo Redley den Stellenwert von Mode am Tegernsee neu definiert. Das Team rund um den Hoteldirektor Milos Colovic und Sternekoch Thomas Kellermann haben den Abend mit ihren herausragenden Speisen und ihrem exzellenten Service für alle Gäste zu einem ganz besonderen Erlebnis gemacht."