Fans mit geteilter Meinung: Oliver Pocher verteidigt Thomas Gottschalk

Ein Thema, das Oliver Pocher offenbar bewegt: Der Comedian hat im Beisein von Thomas Gottschalk eine Lobesrede auf diesen gehalten. Nicht alle Fans sind dabei der Meinung des Entertainers.

Oliver Pocher (47) hat auf Instagram Eindrücke eines besonderen Besuchs geteilt. Der Comedian und seine Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (42), die zusammen den Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" machen, konnten zuletzt einen prominenten Gast begrüßen: Bei einem Auftritt der beiden saß Thomas Gottschalk (75) im Publikum. Der ehemalige "Wetten, dass..?"-Moderator hatte in seinen Instagram-Storys damals ein Bild geteilt, auf dem er zusammen mit dem Podcast-Duo strahlt.

Nun zeigt Oliver Pocher ein Gespräch mit Gottschalk. einen Clip dazu. Darin sitzt er mit seinem älteren Kollegen im Publikum. Zu dem Video schreibt er: "Ein paar klare Worte zur vermeintlichen Kritik um Thomas Gottschalk! Es musste einfach mal in unserem Podcast deutlich ausgesprochen werden."

In dem Beitrag erklärt Gottschalk dem Publikum über Pocher: "Er sagt viel laut, was ich nur denke." Pocher redet sich unterdessen in Rage. Zunächst sagt der Entertainer, die ein oder andere Kritik an Gottschalk habe dieser nicht verdient. Und fährt fort: "Egal, was alle sagen oder denken, du bist seit 50 Jahren im Fernsehen."

Er zählt Gottschalks Karrierestationen auf, von dessen Anfängen im Radio über die "Supernasen"-Filme, bis zu "Wetten, dass..?". In der Show habe Gottschalk "jeden auf der Bühne gehabt, Madonna, Prince, Michael Jackson", so Pocher: "Wir haben dich angeschaut, das war das Highlight, wenn 'Wetten, dass..?' gelaufen ist." Anschließend meint Pocher: "Und wenn jetzt irgend so ein verkackter Blogger um die Ecke kommt, der sagt, du hast aber vor 20 Jahren mal den Spice Girls so ans Knie gepackt... Die sollen alle mal die Fresse halten, weil du einfach eine fucking Legende bist."

Das sagen die Fans

In den Kommentaren zu seinem Post erhält Pocher einige Unterstützung. Dort heißt es unter anderem: "Thomas Gottschalk hat samstagabends Millionen Menschen glücklich gemacht und nur das zählt". Oder: "Thomas Gottschalk ist und bleibt eine Legende der deutschen Fernsehgeschichte ! Absolut auf den Punkt gebracht ! Respekt Olli".

Andere User sehen das allerdings anders: "Ich finde, es geht beides. Thomas Gottschalk für sein Lebenswerk und seine Rolle im deutschen Fernsehen ehren und gleichzeitig äußern, dass man so manches Verhalten heute eher kritisch sieht." An anderer Stelle heißt es: "Kritik ist angebracht, Punkt. Ich glaube, ihr Männer wollt es auch echt nicht verstehen." Ein weiterer User schreibt: "Nur weil jemand 50 Jahre im Showgeschäft ist, hat er nicht zu tun und zu lassen, was er will."

Gottschalk zieht sich zurück

Thomas Gottschalk, der im November 2023 seine letzte "Wetten, dass..?"-Ausgabe moderierte, hatte vor wenigen Wochen seinen Abschied von der großen Bühne bekannt gegeben. Der Entertainer, der am 18. Mai 75 Jahre alt geworden ist, hatte kurz vor seinem Geburtstag in der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" seinen TV-Abschied offiziell gemacht.

"Es gibt immer einen Moment, in dem man sagen kann: Das war's für mich am Samstagabend", begann der Moderator in der Sendung und fügte dann hinzu: "Und dieser Moment ist heute für mich gekommen." In Anspielung auf den neuen Pontifex Leo XIV., der 69 Jahre alt ist, erklärte die TV-Legende weiter: Er habe immer gesagt, "wenn der Papst jünger ist als ich, dann ist für mich die Sache gelaufen. Der Papst ist jetzt jünger als ich, insofern verabschiede ich mich vom Samstagabend im Entertainment", beendete er seine Ansprache unter dem Applaus des Publikums.