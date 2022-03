Fake bei "Prominent getrennt"? Angebliches Ex-Promi-Paar auf Kuschelkurs

Sind bei "Prominent getrennt" wirklich alle Ex-Paare nicht mehr zusammen? Zuschauer und Promi-Kandidaten vermuten zumindest bei einem Team eine vorgetäuschte Trennung. Auch in der neuesten Folge kommen sich Meike Emonts und Marcus Muth verdächtig nahe - Kuss inklusive.

Marcus Muth und Meike Emonts schmusen bei "Prominent getrennt" in der Wanne. Ist ihre Trennung bloß ein Fake?

Achtung, Spoiler: Dieser Artikel bezieht sich auf die siebte Folge von "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen", die seit dem 29. März auf RTL+ zu sehen ist. Im TV wird die Episode erst am 10. April um 1 Uhr ausgestrahlt.

Eng umschlungen im gleichen Bett schlafen, zärtliche Berührungen an intimen Stellen, zusammen in der Wanne liegen - so etwas erwartet man von einem Ex-Pärchen eigentlich nicht. Doch zwei VIP-Kandidaten der RTL-Show "Prominent getrennt" gehen ordentlich auf Kuschelkurs. Ist das Beziehungsende des ehemaligen Paares etwa gefaked?

Fake-Ex-Pärchen bei "Prominent getrennt"?

Bereits zum Start der Show irritierten Meike Emonts und Marcus Muth, bekannt aus "Temptation Island", die restlichen Promis mit ihrer Nähe zueinander. Während Teilnehmer wie Carina Spack und Serkan Yavuz kein nettes Wort miteinander wechselten, gab es bei den angeblichen Exen Streicheleinheiten und Umarmungen. Jenny Elvers stellte fest: "Wenn man getrennt ist, macht man das nicht."

Meike Emonts und Marcus Muth: Kuscheln und Küsse trotz Trennung

Auch in der neuesten Folge der RTL-Trash-Show werfen Marcus und Meike bei den Zuschauern die Frage auf, ob sie tatsächlich getrennt sind. Nach einem Team-Spiel legen sich die beiden gemeinsam in die Badewanne. Zwar tragen sie dabei Badehose und Bikini, trotzdem wird es zwischen ihnen sehr intim. Es kommt sogar zu einem innigen Kuss. Im Interview erklärt Meike: "Wir wussten ja gar nicht, was uns hier erwartet, ob das gut geht oder nicht. Ich hab jetzt eher mit Mord und Totschlag gerechnet. Aber bis auf ein paar Anlaufschwierigkeiten haben wir uns eigentlich ganz gut gemacht." Tatsächlich fetzen die beiden sich auch mal, aber meist herrscht zwischen ihnen Pärchen-Harmonie – obwohl sie eigentlich getrennt sein sollen.

Bereits vor dieser Szene erweckten Marcus und Meike im Gespräch mit weiteren Promi-Kandidaten den Eindruck, als seien sie nach wie vor in einer Beziehung. Dabei ging es um die Frage, was die beiden mit dem Gewinn machen würden. "Wir müssen das Ding hier gewinnen, weil sonst können wir uns keinen Paar-Therapeuten leisten", sagte die "Temptation Island"-Beauty dazu, während sie im Arm ihres Ex-Freundes lag. Scheint so, als sei die Romanze zwischen den beiden noch nicht vollständig abgeschlossen.

Das sagt Meike Emonts zu den Fake-Vorwürfen

Zu den Vorwürfen, ihre Trennung sei ein Fake, hat sich Meike bereits öffentlich geäußert. "Die einen ignorieren sich, andere schreien sich an – und wir kuscheln halt noch miteinander", erklärt sie ihr Verhältnis zu Marcus gegenüber " ". "Dass wir uns direkt nähergekommen sind, war mir klar. Seit der Trennung sind wir auch noch einmal zusammen verreist und da war auch alles beim Alten. Danach hatten wir aber wieder wochenlang keinen Kontakt."

Meike und Marcus sind jedoch nicht das einzige Ex-Paar, über dessen wahre Beziehung gerätselt wird. Auch Gigi Birofio und Michelle Daniaux präsentieren sich in "Prominent getrennt" von ihrer verliebten Seite, kuscheln und küssen sich.

Gigi Birofio und Michelle Daniaux kuscheln trotz Trennung. © RTL / Seapoint

Ob an den Vorwürfen, dass beide Ex-Paare eigentlich noch zusammen sind, was dran ist, ist nicht bekannt. Alle Teilnehmer beteuern in der Trash-Show, in keiner Beziehung zu sein.