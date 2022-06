Fabian Fuchs ist der neue Gay-Bachelor: Was ist über "Prince Charming" 2022 bekannt?

Der neue "Prince Charming" wurde verkündet: Es ist Fabian Fuchs (33) aus Berlin. Was weiß man über seinen Beruf, Privatleben und Ex-Freunde? Wann wird die vierte Staffel der Dating-Show auf RTL+ ausgestrahlt?

Bald darf sich ein schwuler Junggeselle wieder auf die Suche nach Mr. Right machen und im TV an Kandidaten schwarze Krawatten verteilen. Fabian Fuchs ist der neue "Prince Charming". Mit ihm geht die "Gay Bachelor"-Variante bereits in die vierte Staffel. Was ist vorab bekannt?

Was ist über Alter, Beruf und Ex-Freunde von "Prince Charming" Fabian Fuchs bekannt

Mit seinen 33 Jahren ist Fabian Fuchs der bislang älteste "Prince Charming", der im TV nach der Liebe sucht. Er lebt aktuell in Berlin und arbeitet im Management eines Internetunternehmens. "Ich habe viel Energie und Lust aufs Leben", sagt der Gay-Bachelor über sich selbst.

Fabian Fuchs ist mit 33 Jahren der bislang älteste "Prince Charming". © RTL

Ex-Beziehungen: Fabian Fuchs zeigt Ex-Freund nicht (mehr)

Über seine bisherigen Beziehungen ist nichts bekannt. Auf seinem Instagram-Kanal gibt es keine Pärchenfotos mit Ex-Freunden. Lediglich viele Urlaubsfotos und Bilder mit Freunden findet man auf seinem Account.

Neue Staffel von "Prince Charming": Das sucht Fabian Fuchs bei einem Mann

Nach Nicolas Puschmann, Alexander Schäfer und Kim Tränka ist Fabian Fuchs der vierte "Prince Charming". Da es für ihn bislang weder im realen Leben noch beim Onlinedating geklappt hat, wagt er jetzt den Sprung in die Welt des Dating-TVs. "An der Sendung reizt mich, dass erstmal alle Männer das gleiche Ziel haben, die Liebe zu finden und dafür eine gewisse Offenheit mitbringen", erklärt er seine Teilnahme.

Aber welcher Mann hat überhaupt eine Chance bei ihm? Über seine Vorstellung sagt Fabian Fuchs: "Wer Humor und etwas Leichtigkeit einbringt, kann schon gut bei mir punkten. Ich finde es auch sehr sexy, wenn Männer ambitionierte Ziele im Leben verfolgen. Sportlichkeit für gemeinsame Aktivitäten ist auch ein großes Plus."

"Wer Humor und etwas Leichtigkeit einbringt, kann schon gut bei mir punkten", sagt Gay-Bachelor Fabian Fuchs über seinen Traummann. © RTL

Fabian Fuchs auf Instagram: So unbekleidet präsentiert sich der neue Gay-Bachelor im Netz

Auf Instagram scheint der 33-Jährige kein Unbekannter zu sein. Schon bei der Bekanntmachung durch RTL im Juni 2022 hat Fabian eine stolze Follower-Zahl aufgebaut. Über 10.000 Personen folgen dem Berliner. "Prince Charming" schon. Vielleicht liegt seine Popularität an seinen heißen Fotos, die er seinen Followern präsentiert!? Darauf ist Fabian Fuchs nämlich meist nur leicht bekleidet zu sehen:

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Kandidaten und Sendezeit: Was ist über die vierte Staffel "Prince Charming" bekannt?

Unter den 21 Kandidaten darf sich Fabian Fuchs seinen Traumprinzen aussuchen. So viele Männer haben bislang noch nie bei "Prince Charming" mitgemacht, wie RTL gegenüber AZ bestätigt. Die schwulen Teilnehmer sollen allerdings erst in ein paar Monaten vorgestellt werden.

Das genaue Startdatum der Dating-Show ist noch nicht bekannt. Ab Herbst 2022 sollen die Folgen von "Prince Charming" über den Streamingdienst RTL+ ausgestrahlt werden.